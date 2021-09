Mon Laferte relató cómo vivió el terremoto de México en medio de su embarazo

La artista chilena Mon Laferte está hace 13 años radicada en México, país que la noche del martes sufrió un terremoto 7.1 grados en la escala Richter con epicentro en la ciudad de Acapulco.

El movimiento telúrico también se sintió con intensidad en el Ciudad de México, lugar donde vive la cantante nacional.

A través de las redes sociales, Laferte relató cómo vivió el momento del fuerte terremoto en el décimo piso de un edificio ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma.

“Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho. Luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas. No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la Ciudad de México. PD: gracias a la señora que me dió un abrazo”, precisó en Twitter.

Cabe destacar que la criolla se encuentra esperando un hijo de Joel Orta, quien guitarrista y voz de la banda Celofán y además jefe de producción de la chilena.

El pasado 20 de agosto la cantante había dado a conocer su embarazo a través de sus redes sociales, explicando que lo había conseguido después de un año de intentos. “Tengo apenas diez semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, declaró en aquella ocasión.