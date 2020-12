Monckeberg: “El foco del Gobierno está puesto en el empleo y las pensiones”

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, fue consultado por el nuevo proyecto de la diputada Pamela Jiles (PH) que busca un tercer retiro del 10% de la AFP.

El secretario de Estado no quiso referirse directamente a la iniciativa de la parlamentaria, pero señaló que están conscientes de que “los chilenos lo han pasado mal” y que no ha sido “un año fácil” para el bolsillo de los ciudadanos.



“Ha sido un año complejo del punto de vista de la pandemia, sanitario y muchas personas han visto que sus familiares han perdido incluso la vida producto de la pandemia. El Gobierno ha hecho un esfuerzo importante, desde el punto de vista sanitario hasta hoy y lo seguirá haciendo. Sin ir más lejos la vacuna es una positiva noticia en esa línea, pero al mismo tiempo, ha hecho un esfuerzo importante en materia de protección social y eso ha sido reconocido, a veces no ha aplaudido por la oposición, pero ha sido reconocido”, remarcó.



En la misma línea, Monckeberg aseguró que el foco del Gobierno no está en un eventual nuevo proyecto de retiro sino que “la prioridad del Gobierno es el empleo y por eso el Presupuesto que se aprobó va en esa línea, y evidentemente una reforma en pensiones, ahí tienen que estar los focos”.



El ministro, igualmente, realizó un balance positivo del proceso de segundo retiro del 10%, manifestando que “hasta el minuto, ha salido bien”.