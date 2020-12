Monckeberg y Rubilar llaman a lograr acuerdo por escaños reservados

Los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, y de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, hicieron un enérgico llamado al Congreso a “lograr un acuerdo” en torno a los escaños reservados para pueblos originarios en la futura Convención Constitucional a elegirse en abril.



Esto, luego de la aprobación por mayoría en la comisión mixta, del proyecto sobre la materia, que no logró un consenso entre Gobierno y oposición, lo cual hará que lo acordado se vote en Sala, previendo 18 escaños para pueblos indígenas, pero sólo nueve de ellos de manera supranumeraria a los 155 determinados por el acuerdo por una Nueva Constitución.



Rubilar señaló que “lamentamos que no se haya alcanzado un acuerdo en la mixta. Para eso, todos los sectores tienen que ceder en sus posturas. Los parlamentarios de Chile Vamos han hecho, desde el inicio, esfuerzos importantes en pos del consenso”.



Por tal motivo, la secretaria de Estado llamó a agotar los esfuerzos en la materia, manifestando que “se votó una indicación que no reúne las mayorías, que exige una alta y transversal votación en Sala. Estamos a tiempo aún de no cometer un error histórico. No podemos dejar afuera a los pueblos indígenas de un proceso tan importante como es su debida representación en la redacción de una nueva Constitución para Chile”.



Por su parte, el titular de Segpres, afirmó que “se avanzó, pero falta un esfuerzo más”, y bajo esa misma línea afirmó que “aún es posible el acuerdo”, aunque condicionó este al apoyo de la oposición.



“El acuerdo será posible si es que en la oposición hay una real voluntad de incluir a los pueblos indígenas en la Convención Constituyente. Si no ocurre, aquí hay una herida en ciernes para la democracia y es necesario que la evitemos con toda la voluntad y los medios posibles. Estamos a tiempo”, declaró.