Moreira a Piñera: “No vete ni vaya al TC, sería su peor error político”

Iván Moreira, uno de los senadores de la UDI que votará a favor del proyecto de retiro del 10% de las AFP, llamó la tarde de este miércoles, en la sesión donde se ve la moción, al Presidente Piñera a no vetar la iniciativa ni llevarla al Tribunal Constitucional (TC), en caso de ser aprobada en esta jornada en la Cámara Alta.



En medio del debate en la Sala del Senado, Moreira ratificó, primero, que entregará su voto al proyecto impulsado por la oposición, aunque eso le cueste su salida de la UDI.



“Yo, el peor de todos voy a votar a favor de este proyecto y no es una contradicción. No me he vuelto populista, no me he dejado seducir por los cantos de sirena y menos he decidido olvidar mi juramento de defender la Constitución (…) Este es un mal proyecto, una mala idea y lo he dicho, porque abrir la cuenta de los ahorros previsionales es caro y debería ser el Estado el que cubriera sus necesidades, pero dije que lo apoyaría si no quedaba otra alternativa”, admitió.



Luego, prosiguió: “Se nos acusa de avalar una triquiñuela y apoyar la violación de la Constitución. A ellos les digo: este proyecto no es inconstitucional. Hemos sido tratados como indeseables, me defenderé ante todas las instancias posibles y desde ya les aviso: podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón”.



Al final de su discurso, se refirió al Presidente: “Le quiero hablar al amigo, al Presidente Sebastián Piñera, a quien conozco hace 25 años. Y le pido, Presidente, no vete este proyecto, no vaya al Tribunal Constitucional. Sería el principal error político que podría cometer y un golpe bajo a los que más sufren”, culminó.