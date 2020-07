Moreira anuncia voto a favor del 10% y desafía a la cúpula de la UDI

El senador de la UDI Iván Moreira anunció que votará a favor del proyecto de reforma constitucional de retiro del 10% de los fondos de pensiones, desafiando a la cúpula de su partido, que el miércoles sometió al Tribunal Supremo a los cinco diputados que apoyaron la iniciativa en la Cámara, entre ellos, su hermano Cristhian Moreira.

Cabe señalar que tres de esos cinco parlamentarios “díscolos” renunciaron al partido ante las posibles represalias -Álvaro Carter, Virginia Troncoso y Sandra Amar-, y Moreira les envió su apoyo y dijo estar dispuesto, también, a asumir las consecuencias que implique su decisión.

Con su voto, el proyecto considerado inconstitucional por el Gobierno llega a 25 sufragios, ya que la oposición anticipó que apoyará en bloque con sus 24 senadores. Así las cosas, al proyecto solo le resta una preferencia.

“No estoy en política para defender a las AFPs. No estoy disponible para votar por un sistema único de reparto de pensiones, ni tampoco para permitir expropiación de los fondos individuales, porque esas son recetas fracasadas del socialismo en el mundo. No caigamos en las campañas del terror, no está en juego aquí la expropiación de los fondos de pensiones, porque eso sí lo impediré”, dijo Moreira, quien leyó una declaración pública.

“Soy partidario de las libertades individuales y respaldo a los diputados que votaron a favor del proyecto el miércoles. Los voy a acompañar, a defender en todas las instancias, porque creo que la UDI ha trasgredido la ley. Todo mi apoyo para Álvaro Carter, Sandra Amar, Virginia Troncoso, Pedro Álvarez-Salamanca y todo mi amor y fuerza a mi hermano Cristhian Moreira, por su valentía y por lo mucho que ha tenido que sufrir”, agregó.

“Lamento profundamente la censura, las amenazas que ha intentado imponer la UDI, pero ello me dio fuerzas para adelantar mi decisión… He visto cómo los chilenos padecen por esta crisis, he escuchado sus necesidades y, por ellos, hoy anuncio mi intención de apoyar el retiro de fondos”, advirtió

Sin embargo, y en una iniciativa similar a la anunciada por Ricardo Lagos Weber (PPD), adelantó: “Eso sí, con mucha fuerza aviso que estoy disponible para votar por el 10%, pero sólo para aquellos que realmente lo necesiten. Para eso presentaré una indicación al proyecto el próximo lunes, porque no estoy para ayudar al que más tiene y saque su plata sin impuesto para llevarla a un APV o a un fondo mutuo”.

Por último, señaló que otros senadores de Chile Vamos, como “David Sandoval, José Miguel Durana, Juan Castro y Manuel José Ossandón” podrían seguir su camino de apoyar el proyecto.

“Y aunque no vota, sé que Joaquín Lavín, nuestro candidato presidencial, está pensando lo mismo que yo. Por todo eso, asumiré las consecuencias que la UDI tome ante mi decisión”, culminó.