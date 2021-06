Moreira presentó reforma para impedir proyectos de nacionalización de fondos de pensiones

El senador Iván Moreira (UDI) anunció la presentación de una reforma constitucional para evitar la “nacionalización, expropiación, estatización o embargo” de los fondos de capitalización individual.

La iniciativa del parlamentario busca contrarrestar la propuesta de un sistema solidario de pensiones, impulsada por legisladores de oposición como Alejandro Navarro (PRO), Alfonso de Urresti (PS), Ximena Órdenes (IND), Juan Ignacio Latorre (RD) y Yasna Provoste (DC).

“Este proyecto busca reafirmar el concepto de propiedad de los fondos de cotización previsional y por otro lado, busca ser claro, explícitamente, en momentos de incertidumbre, de faltas de certeza que se prohíbe la estatización, nacionalización, expropiación o embargo por el Estado de los fondos de capitalización individual a cualquier título y aún a pretexto de circunstancias extraordinarias”, indicó Moreira según Emol.

Además, la iniciativa del senador gremialista también busca prevenir los dos proyectos de retiro al 100% de los fondos previsionales propuestos -de manera separada- por los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Pamela Jiles (PH).

“Sabemos que la Convención Constituyente puede soberanamente determinar otra cosa, pero esperamos sea una señal potente desde el Parlamento”, explicó el militante UDI, destacando que “lo que busca es ganar tiempo para tranquilizar a la ciudadanía por falta de certezas”.

Junto con ello, Moreira aseguró que debatió la idea con senadores de oposición, “entre ellos Jorge Pizarro (DC), Álvaro Elizalde (PS), Ximena Rincón (DC), Carolina Goic (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD). Ninguno quiso firmar, pero todos de alguna forma al oído me dijeron que estaban de acuerdo en que estos fondos no se nacionalizaran, no se estatizaran. Ahora no entiendo por qué no”.

Finalmente, el parlamentario hizo un emplazamiento a La Moneda para que le de urgencia a su proyecto: “Yo le pido a mi Gobierno, que obviamente como le da urgencia a todo, también al matrimonio igualitario, bueno hay ocho millones de chilenos que quieren tener certeza de que sus fondos van a ser garantizados por el Estado como una propiedad de cada uno”.