“Mr Chip”, original muestra de realidad aumentada

La Corporación Cultural de Las Condes y el Instituto Francés de Chile presentarán hasta el 31 de diciembre “Mr Chip. Una muestra para reírse a pesar de todo!”, una original exposición de realidad aumentada, con ilustraciones del dibujante francés Serge Bloch.

La muestra -en el marco de Novembre Numérique (Noviembre digital), evento internacional que rinde homenaje a las nuevas tecnologías- estará abierta al público en forma simultánea en el Centro Cívico de Las Condes y en la sede del Instituto Francés de Chile.

La exposición consiste en 39 viñetas o mini animaciones de un personaje que, mediante el uso de una aplicación telefónica, adquieren movimiento y cuentan una historia. El personaje, Mr Chip, es una especie de Chaplin, frágil y humano, vagabundo, no tiene donde ir pero en todas partes se siente como en su casa.

“Mr Chip. Una muestra para reírse a pesar de todo!” fue inaugurada con un encuentro online entre el dibujante Serge Bloch, desde París, y el periodista y escritor Claudio Aguilera, fundador de galería Plop en Chile, que fue transmitido por el canal de YouTube de la Corporación Cultural de Las Condes. El conversatorio versó en torno al tema El dibujo como manera de viajar.

Esta actividad está organizada en el contexto de Novembre Numérique, una manifestación cultural anual impulsada en 2017 por el Institut Français en los cinco continentes para dar a conocer las nuevas formas de creación en el mundo digital.

La obra está extraída de la exposición “Boîtes à Rire” (Cajas de risas), creada para Centreguatre-Paris en febrero y marzo de este año y se encuentra en gira con el Centrequatre on The Road.

Serge Bloch es artista residente en Le Centrequatre-Paris. Es autor e ilustrador reconocido mundialmente. Hoy en día vive entre París y Nueva York y reparte su trabajo entre ilustraciones para niños, caricaturas en la prensa (The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Times, l’Obs), exposiciones personales y pedidos publicitarios. Es el creador de SamSam, Zouk, Toto (Tourbillon), Max y Lili. Caracterizados por trazados simples, casi infantiles, sus dibujos expresivos y llenos de humor fueron recompensados varias veces por los premios Bologna Ragazzi, Bernard Versele o también la Medalla de Oro de la Sociedad de Ilustradores en 2005 y 2014, en Estados Unidos.

USO DE LA APLICACIÓN

– Descargar gratuitamente Mr Chip app en la App Store, utilizable en iOS y Android.

– Autorizar el acceso a su cámara

– Apuntar a su objetivo a un Mr Chip y véalo animarse

COORDENADAS

-Las ilustraciones son de Serge Bloch y la aplicación móvil, de Arnaud Méneroud.



-Producción: Le Centreguatre-París.

-Co-producción: Bayards Éditions.

–Para todo público. Entrada liberada.

-18 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.



–Pasillo central Centro Cívico Las Condes

Apoquindo 3300, Las Condes

–Instituto Francés de Chile

Francisco Noguera 176, Providencia