Muere a los 74 años Gordon Haskell, ex vocalista y bajista de King Crimson

Gordon Haskell, quien fue bajista y vocalista principal de King Crimson en 1970, murió este domingo, a la edad de 74 años.

A través de un comunicado en la página en Facebook del músico se dio a conocer la muerte. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Gordon, un gran músico y una persona maravillosa que muchos extrañarán con tristeza“, indicaron.

Asimismo, el fanpage oficial de la banda inglesa publicó: “Su tiempo en King Crimson no fue una parte particularmente feliz de su larga carrera, pero su trabajo en ‘In The Wake Of Poseidon’ y en particular ‘Lizard’ es muy admirado en la comunidad Crimson“.

Haskell debutó en el primer álbum de la banda cantando la canción “Cadence And Cascade”, y tocando el bajo, y luego la mayoría de las voces en el siguiente álbum “Lizard”.