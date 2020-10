Muerte de carabinero en La Araucanía: Gobierno se querella y Pérez señala que “dispararon a matar”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, llegó la tarde de este viernes a Temuco junto al general director de Carabineros, Mario Rozas, a causa del crimen del cabo segundo Eugenio Nain Caniumil (24), que fue asesinado la mañana de esta jornada en una emboscada.

Pérez se reunió con el intendente Victor Manoli, los mandos policiales, familiares del carabinero fallecido y sus compañeros y se refirió también a las críticas que hizo un familiar del efectivo quien acusó que los policías están “abandonados” en La Araucanía y que su sobrino acudió al operativo con escasas medidas de seguridad y preparación.



El secretario de Estado anunció que, por instrucción del Presidente Sebastián Piñera, se reforzará la macrozona sur con nuevas estrategias que no quiso revelar.



El tío de Nain, Benjamín Olave, quien es cabo de Fuerzas Especiales de Carabineros de Pailahueque, también en La Araucanía, cuestionó que “no puede ser que un carabinero sin conocimiento de control de orden público vaya en un vehículo no blindado a un allanamiento, no puede ser posible que esto se siga repitiendo (…) Yo estoy decidido si me sancionan, si me dan de baja, me da igual (…) El apoyo del mando no existe, el general (Mario) Rozas no tiene pantalones, en La Araucanía los carabineros estamos abandonados”.



Al respecto, el titular del Interior señaló que “entendemos esas declaraciones en el marco del dolor, del impacto que significa que un ser querido haya sido asesinado de la manera que lo fue. Yo lo entiendo así, como una reacción que cualquiera de nosotros puede tener. La tarea es seguir contribuyendo para que Carabineros tenga los medios, se ha avanzado, a lo mejor no de forma suficiente, pero estamos avanzando para dotar a Carabineros de todo lo que requiere”.



Consultado sobre el calibre de la bala que le provocó la muerte al efectivo y también acerca de una versión que asegura que Nain -quien era el conductor del radiopatrulla- no estaba usando chaleco antibalas, Pérez señaló que eso es parte de los antecedentes de la investigación, pero afirmó que “el calibre de la bala es de alto impacto; ahora, yo no sé si es relevante el calibre, ya que dispararon a matar”.



En cuanto a la carencia de chaleco antibala, Pérez dijo que “la bala entró por un determinado lugar, nosotros queremos que nuestros policías estén siempre bien protegidos, pero cuando los asesinos atacan de esa manera, me parece que es imposible garantizar la integridad. Yo llamaría al país a mirar a los asesinos, a condenar a los asesinos”.



Sin confirmar si Nain iba o no con la protección, el ministro del Interior afirmó: “Reitero, por el ingreso de la bala, no sé si el chaleco antibala iba a ser útil”.



NUEVAS MEDIDAS ANTE ASESINATOS



La muerte de Nain es la tercera que ocurre en la zona de conflicto mapuche este año, considerando que en marzo falleció el camionero Juan Barrios, producto de las quemaduras que sufrió en un atentado en Victoria y el 3 de octubre pasado murió asesinado el trabajador forestal Pedro Cabrera, en un atentado a fundo en Collipulli.



Ante ese escenario, el jefe de gabinete advirtió que “estamos frente a grupos violentos, organizados, con capacidad de financiamiento y alto poder de fuego. Las medidas se ejecutan, no se declaran, y la instrucción del Presidente de la República es tomar una serie de medidas adicionales, que espero se hagan efectivas”.



Por último, Pérez descartó que este hecho pueda hacer variar la acusación constitucional que se votará en su contra el martes en la Cámara de Diputados.



“Yo creo que el drama no lo vinculo para nada a una situación política. Vincularlo es menospreciar una vida, no tiene porqué ser utilizada ni a favor ni en contra. Este es un crimen brutal de un joven al servicio del país asesinado”.

QUERELLA

La Intendencia de la Región de La Araucanía presentó en esta jornada una querella criminal “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de homicidio contra carabineros en servicio (…) y de cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación”.