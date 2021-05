Mujer denunció que aparece como candidata a concejal en San Fernando pese a que nunca se inscribió

Una mujer acusó haber sido inscrita como candidata a concejal del Partido Regionalista Independiente (PRI) sin su consentimiento en la comuna de San Fernando.



Su nombre, Paola Soto, está en las papeletas como alternativa para el cargo municipal pese a que nunca se inscribió. Según denunció, se enteró tras una llamada de BancoEstado, donde una ejecutiva le informó que se había activado su cuenta del Servicio Electoral (Servel).



“Mi certificado de enseñanza media que lo sacaron con la Clave Única, la dirección no es la mía, no corresponde, ni siquiera a una dirección de aquí de San Fernando, la firma (que aparece) no es mi firma, no es mi dirección, no es mi teléfono”, acusó Soto en declaraciones recogidas por Radio Cooperativa.



Además, la afectada aseguró que aparece como militante del PRI desde 2017, debido a que la inscripción se habría realizado con una firma y huella digital que no son las suyas.



La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins abrió una investigación por la insólita situación, mientras que el Registro Civil iniciará un sumario administrativo para esclarecer los hechos.



Al respecto, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, señaló que “obviamente puede haber una falsificación y vamos a hacer denuncias por falsificación de instrumento público para que se investigue por parte de la Fiscalía dónde se produce”.



“No sabemos si la versión de la candidata que dice que no es, es la correcta. Qué firmó de verdad ese oficial de Registro Civil, si es que lo hizo o si es que lo falsificaron, y realmente quién puede haber hecho la falsificación, eso ya va a competer a la Fiscalía, pero es un caso de falsificación de instrumento público”, apuntó.