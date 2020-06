Mujer encaró a Bachelet en plena calle pidiendo libertad para los presos mapuches

Un desagradable momento vivió alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuando una mujer de origen mapuche la increpó en plena calle para exigirle una posición más comprometida con los presos de esa etnia, que realizan huelgas de hambre en las cárceles de la Región de La Araucanía.

La tensa situación ocurrió en Ginebra, Suiza, donde reside la exmandataria y desempeña el cargo otorgado por el organismo multilateral, oportunidad en que la inquisidora la abordó para exigirle una explicación por su falta de compromiso con la causa mapuche y con los comuneros que cumplen condenas en el sur de Chile.

Según se aprecia en el video subido a Facebook y cuya duración supera los 8 minutos, la exjefa de Estado se ve sorprendida y molesta, e incluso le advierte a su interlocutora que llamará a la policía o su personal de seguridad, mientras su interlocutora le enrostraba que en su gobierno no había hecho nada por los comuneros.

El incómodo encuentro se mantuvo cuando la mujer le señaló la muerte en 2016 de Macarena Valdés, esposa del comunero Rubén Collío, a lo que Bachelet respondió: “Que haya pasado en mi mandato (2014-2018) no quiere decir que yo me haya enterado de todo lo que pasa y la gente que muere”.

“Hay mucha desinformación y sesgo, y no sólo de gobiernos, sino a todo nivel. Entiendo que hay discriminación con los Mapuches y me parece tremendo que eso suceda”, comenzó la ex presidenta.

Incluso le dijo que “Naciones Unidas me pide que me meta poco en los temas de Chile, me dicen que mi tema son los Derechos Humanos en el mundo, no sólo de mi país”.

No obstante la insistencia de la mujer, la exgobernante moderó su reacción y ambas bajaron la intensidad de su álgido diálogo.

En ese momento, la contraparte le pidió comprometerse ante la cámara de su celular y la alta comisionada respondió que “puedo hacer lo que más pueda, pero no me pidas que libere a los presos mapuches porque no puedo. No tengo las facultades”.

Al mismo tiempo, agregó, “voy a prometer lo siguiente: llegando el lunes a la oficina, veré los antecedentes y veré en qué manera puedo ayudar. No puedo prometer algo que no está en mis manos, nunca he mentido”.

También le señaló a la mujer que no estaba informada que existen comuneros en huelga de hambre por varias semanas, debido a que “cuando tengo tiempo, me meto a El Mercurio y a otros diarios chilenos y no sale nada de esto. Tengo pocos instantes para poder enterarme”.