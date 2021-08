Mujeres cineastas critican anuncio de premiación a Johnny Depp

La presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, criticó lo inoportuno de premiar Johnny Depp, justo cuando el reconocido actor está implicado en una batalla judicial acusado de malos tratos.

“Todavía está en pleno proceso. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero parece que en algunos lugares se le ha condenado o por lo menos cuando él había dicho que ella (su ex esposa y denunciante, la también actriz Amber Heard) había mentido, algunos tribunales han dicho que no. Simplemente lo que decimos es que no es el momento para que le den un premio, hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido”, puntualizó Andreu.

El festival de San Sebastián, que celebrará su 69 edición del 17 al 25 de septiembre, anunció este lunes que galardonará a Depp con el premio “Donosta”, por considerarlo “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”. Depp recibirá la distinción el 22 de septiembre en el auditorio del Kursaal.

“El premio Donostia es a toda una carrera, otra cosa sería que en una película protagonizada por él ganara el premio del jurado, ahí ya sería otra cosa. Pero a toda una trayectoria, en este momento, no nos parece que es lo más oportuno”, agregó Andreu con marcada molestia. “Podíamos no haber dicho nada, pero cuando hemos firmado con el festival la carta de paridad en el cine nos parecía un poco de cobardes quedarnos calladas”, agregó.

Desde la propia organización del Festival salieron a defender la elección de Depp, indicando que los motivos de su distinción “están en su filmografía”. “La función de un festival de cine no es juzgar las conductas de los miembros de la industria cinematográfica (…) sino seleccionar las películas más relevantes e interesantes del año y reconocer a aquellas personas que han hecho una aportación extraordinaria al arte cinematográfico”, aseveró José Luis Rebordinos, director del evento.