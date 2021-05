Mundaca: “Este triunfo es una expresión brutal para los que no querían un cambio”

Persisten las celebraciones en la Región de Valparaíso tras el batacazo en la elección de gobernadores que tuvo por ganador al candidato del Frente Amplio, Rodrigo Mundaca (Ind), quien este lunes analizó las consecuencias del gran despliegue del conglomerado de izquierda dentro de la zona, ya que se quedó con las alcaldías de Valparaíso (Jorge Sharp), Viña del Mar (Macarena Ripamonti) y Quilpué (Valeria Melipillán).

“Es una jornada de emociones encontradas, es un momento extraño. Soy parte de un movimiento social que batalla en la región hace muchísimo tiempo. Soy parte de Modatima, que surge al interior de la provincia de Petorca, como una expresión de resistencia organizada por el derecho del agua, y que instala un debate realmente importante en el país”, manifestó el nuevo jefe regional, quien narró parte del proceso para convertirse en el primer ciudadano de la Quinta Región en ostentar el cargo.

“Cuando parte la pandemia tomamos una decisión muy acertada, y que tiene que ver con la disputa institucional, sin abandonar nuestras comunidades y nuestros territorios, y ayer fuimos depositarios de 298 mil mentes y corazones que creyeron en nosotros, y en un programa de gobierno regional que tiene como finalidad colocar en el centro el hacer de la región una región de derechos y estamos profundamente agradecidos”, comentó.

No obstante, el nuevo gobernador, quien no necesitó una segunda vuelta para ejercer el cargo tras derrotar a Manuel Millones (Chile Vamos) y Aldo Valle (Unidad Constituyente) en la elección del pasado fin de semana, no ahorró palabras para referirse al actual escenario que castigó a los bloques tradicionales de la política nacional.

“Sin duda que en la región el clivaje político cambia, hoy había ocho constituyentes que se elegían en el distrito 6, siete en el 7 y un escaño reservado, y de 16 constituyentes, 10 son de Apruebo Dignidad y de la Lista del Pueblo. Hay un cambio en el clivaje y una correlación de fuerzas en términos políticos que es una expresión brutal para los que no querían este cambio, y me refiero a la Unidad Constituyente y al pacto Chile Vamos, donde objetivamente las victorias tienen que ver con el movimiento social”, sostuvo, agregando además que “somos parte del pueblo trabajador, del pueblo sencillo, y soy parte de una organización de la que me siento muy orgulloso, de Modatima, que me dio esta tarea, de disputar de manera inédita un cargo que nunca se había escogido. Ese cargo responde a la necesidad de descentralizar el país”.