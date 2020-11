Myriam Hernández tras infarto de su esposo: “Me quise morir”

La cantante Myriam Hernández lo ha pasado muy mal durante las últimas semanas. Esto, tras el infarto que sufrió su esposo, Jorge Saint-Jean.

“Antes de salir a grabar ‘Yo Soy’ no vi bien a Jorge, le dije que no me fuera a dejar al canal, porque lo vi muy rojo, tenía la presión alta”, señaló en entrevista con LUN.

A ello agregó que le pidió a sus hijos que lo llevaran a la clínica, por temor a que fuese algo grave, pues además acusaba un extraño dolor en la mandíbula.

“Cuando voy llegando me dicen ‘Jorge tuvo un infarto’. Te juro que me quise morir. Me devolví llorando a la clínica”, expresó la artista.

No obstante, la situación fue menos dramática por el rápido actuar médico, ya que, por suerte, su infarto ocurrió mientras estaba en observación en la clínica.

“Gracias a Dios casi no tuvo daño en el corazón”, remarcó Hernández.