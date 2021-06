“Nadie me escuchó”: Palacios se pronunció por inclusión de ferias en bono pyme

El ministro de Economía, Lucas Palacios, se pronunció frente a la polémica generada por las diferentes interpretaciones al inciso que define como “microempresarios” a los trabajadores de ferias libres en el bono pyme, lo que los obligaría a iniciar actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para recibir el beneficio.



Palacios aseguró que “en las ferias libres de nuestro país existen dos tipos de feriante, un feriante que tiene permiso municipal y tiene iniciación de actividades, está formalizado desde ese punto de vista y otro que teniendo permiso municipal no tiene iniciación de actividades, es decir, está la informalidad desde ese punto de vista”.



De esta forma, acusó que “dado que el Gobierno quiere beneficiarlos a los dos, entonces yo expuse esta situación en la Cámara de Diputados y después en la Sala, justamente para beneficiarlos a los dos, dado que el bono pyme iba a llegar directamente a aquellos que estaba formalizados y para aquellos que no estaban formalizados teníamos que generar una herramienta distinta a través de Sercotec, también para poder transferirles el millón de pesos”.



Entonces el titular de Economía se refirió al polémico injerto, señalando que “el diputado (Daniel) Núñez (PC) presentó una moción parlamentaria en donde categoriza de microempresarios a todos los feriantes, con lo cual, al revés de lo que estaba presidiendo, estaba dejando fuera a un montón de feriantes y hace aún más restrictiva la norma. Quiero dejar claro que siempre ha sido la voluntad del Gobierno, es y será poder beneficiar a los dos tipos de feriantes, justamente con las herramientas legales que tenemos”.

“Lo expuse en la Sala de la Cámara de Diputados y el problema es que nadie me escuchó, y esta es una norma que está mal redactada”, sostuvo en entrevista con Expreso Bío Bío, agregando que junto al ministro Juan José Ossa advirtieron sobre el error.



Palacios insistió en que el término “microempresarios” define a “aquellas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario”.



De esta forma, el secretario de Estado explicó que el bono pyme no incorporará a aquellas personas que trabajen en ferias libres y que no estén formalizadas, pese a que tengan un permiso municipal al día.



Finalmente, el ministro ofreció como solución entregar ayudas a través de Sercotec y crear el programa “Formalízate y reactívate”, que entregará un subsidio de $1.000.000 a personas naturales o jurídicas que inicien actividades en el SII. El plan apuntará a comerciantes de ferias libres con patente municipal, profesionales del área de la belleza y estética y de las áreas de la cultura y artesanía.