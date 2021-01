Narváez: “Apoyaría un proyecto de despenalización del aborto”

La precandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, se refirió a la discusión sobre el aborto, iniciativas que se mantiene en pleno debate en el Congreso.

En conversación con Canal 13, la exvocera de Gobierno de Michelle Bachelet, aseguró que apoyaría la despenalización del aborto, un proyecto que comenzó a ser discutido esta semana en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, y que busca la interrupción hasta la semana 14 de gestación.

“Apoyaría un proyecto de despenalización del aborto, con muchas consideraciones respecto de las semanas, como se discute en el resto del mundo. Pero sin lugar a dudas creo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde una las dimensiones tiene que ver con el derecho a la interrupción del embarazo en condiciones específicas”, apuntó Narváez.

En esa línea, recordó la ley aprobada durante el mandato de Bachelet, desde cuando es permitido el aborto, pero bajo las condiciones de violación, inviabilidad y el riesgo para la vida de la madre.

“Siempre dijimos que era un piso, lo mínimo que podíamos entregar y por lo tanto estamos en un momento importante”, complementó la precandidata socialista.

Respecto a su candidatura a La Moneda, apuntó que se dio tras “una reflexión de Chile y lo que ha venido sucediendo desde el estallido social en adelante y con el impacto que ha tenido en pandemia en la vida de las personas y un elemento de fuerza de convicción, de organización y coraje de esas mujeres que hicieron esta petición que llegó al fondo de mi convicción política y pensé que esto, en realidad, se trata de un deber, y lo asumo como tal“.

Además, aseguró que no existe un “dedazo” de Bachelet para asegurar su postulación, luego de que, incluso, la exmandataria firmara la carta en que se le solicitaba a Narváez asumir el desafío presidencial.

“Creo que esto del dedazo, es desafortunada la caricatura, no es así, responde a otro tipo de prácticas políticas que están alejadas de nuestro sistema político e institucional en Chile, por lo tanto no considero que sea de esa manera, y vuelvo a rescatar el carácter participativo, la iniciativa de base, muy transversal, que me han dado socialistas e independientes de todo Chile para que postule a esta precandidatura”, advirtió.

Y añadió que “las definiciones de ese mecanismo, le corresponden al partido y estructuras, y yo estoy expectante de lo que ahí se vaya a resolver. Creo que el mecanismo de las primarias son fundamentales como mecanismo de la democracia, y si hay que hacer más de una primaria, haremos más de una“.

Finalmente, se refirió a las declaraciones que la consagran como la “heredera política” de Bachelet, luego de ser su vocera de Gobierno, situación ante lo que manifestó que “la verdad es que no me corresponde a mi decirlo”

“Lo que sí digo siempre, porque así lo siento, es que me siento muy honrada de haber participado en el segundo gobierno de la exPresidenta Bachelet, en el rol que me tocó desempeñar, me sentí muy identificada con ese gobierno de vocación transformadora, que creo que iba en la línea correcta de corrección de muchísimas desigualdades que enfrentamos en nuestro país”, cerró.