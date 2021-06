Narváez no descarta primarias ciudadanas: “Es necesario que la ciudadanía sea la que decida”

La candidata presidencial del PS, PPD, PL y NT, Paula Narváez, participó del inicio del “We Tripantu” durante este nuevo feriado y Día de Los Pueblos Indígenas. En la oportunidad, no descartó una posible primaria ciudadana, pero enfatizó en que es “necesario que la ciudadanía sea la que se exprese, la que decida”.



Narváez señaló que una primaria dentro de la exConcertación no debiese gestionarse desde las cúpulas. Añadió que “no más a la política de los 90, no más a la política de los acuerdos entre cuatro paredes, no más a las cocinas. Aquí la ciudadanía decide. Se puede ganar o perder, ese es el juego democrático, pero a eso estoy disponible y lo he estado siempre”.



Para la candidata, es importante que Unidad Constituyente llegue a las elecciones de noviembre con una candidatura única. Esto, se podría dar, según explica, “a través de un proceso abierto, democrático y transparente”.



La abanderada presidencial destacó que mientras la Democracia Cristiana y el Partido Radical expresan su voluntad a esta invitación fraterna “estamos en plena campaña, comprometiéndonos con la agenda de los pueblos originarios, con la agenda de las pequeñas y medianas empresas. Estamos en terreno, estamos trabajando, estamos construyendo Chile de abajo hacia arriba. Este es un proyecto vivo y lo único que estamos diciendo es que sea la ciudadanía la que decida”.



Natalia Castillo (NT), diputada del Distrito 10, destacó que “esta candidatura (Narváez) no tiene ningún miedo a competir”, añadiendo que “nos ponemos a disposición de ese proceso, tenemos muchas ganas de medirnos en estas primarias ciudadanas y esperamos tener pronto respuestas de la DC”.