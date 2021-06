Navarro presentará querella criminal por ventiladores de la CPC en desuso

El senador Alejandro Navarro (PRO) anunció que presentará una querella criminal por el caso de los ventiladores donados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que se encuentran en desuso por parte del Gobierno.



“Claramente aquí hay un fraude tributario, por cuanto se ha descontado impuestos de elementos que no tienen destinación a ningún hospital ni a ningún tratamiento, ya que han sido declarados por el propio Ministerio de Salud, como inservibles”, manifestó el parlamentario.



Agregó que “con motivo de la pandemia, se dio a conocer en los medios que la Confederación de la Producción y del Comercio realizó como donación la entrega de 515 ventiladores mecánicos, con un costo aproximado de $10 mil millones para los privados y que contó con la autorización correspondiente del Ministerio de Salud, previo visado”.



“La sorpresa”, continuó, “es que se supo hace algunos días que de esos 515 ventiladores mecánicos donados, sólo se encontraban operativos 32, permaneciendo los demás con fallas y en bodegas del mismo ministerio”.



El parlamentario indicó que “claramente estos ventiladores nunca debieron ingresar a Chile y menos aún, debieron haberse utilizado en centros asistenciales de salud. La querella que hemos presentado dice relación con la investigación de todas las eventuales muertes producto del tratamiento y la asistencia con estos aparatos que no cumplen normas internacionales y que fallaron”.



“Aquí no puede haber impunidad, se engañó al país, se le hizo tener una falsa sensación de seguridad respecto de los ventiladores y esto tiene que ser investigado y sancionado por la Fiscalía. Al mismo tiempo, el Director de Impuestos Internos debe cancelar de inmediato la franquicia que obtuvo Juan Sutil para traer estos ventiladores fallidos, inutilizables, fraudulentos a Chile, para rebajar impuestos”, afirmó.



Navarro finalizó señalando que, “aquí se deben establecer responsabilidades, y queremos que la justicia establezca si el presidente de la CPC y el Presidente de la República cometieron delitos, pues le mintieron a la ciudadanía, entregaron una falsa sensación de seguridad con aparatos que no se utilizaron y que cuando lo hicieron en algunos casos, fueron retirados”.



“No queremos impunidad. Por eso esta querella va en contra de todos quienes resulten responsables, sea Piñera o Sutil, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores delito de lesiones graves y homicidio, pues es claro que con estos ventiladores se puso en riesgo la salud de los chilenos y chilenas y podrían incluso ser culpables de la muerte de compatriotas”, cerró.