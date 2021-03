Neme y relación con su padre: “Le tengo cariño, pero no somos amigos. He perdonado las ausencias”

En el tercer capítulo de “De tú a tú”, el periodista José Antonio Neme llegó hasta la casa de Martín Cárcamo para tener una conversación íntima, donde salieron a la luz momentos desconocidos de su historia.

Lo primero que contó el periodista fue cómo es su familia, de sus recuerdos de infancia, de su abuela inmigrante siria, de su joven madre y de su padre ausente, y de su tío a quién quiere como a un padre.

Luego, sus memorias se trasladaron a la época del colegio, período de su vida donde lo pasó muy mal, había mucho bullying. Le daba angustia salir de su casa, lo que ha ido trabajando en terapias. “Salir al mundo, para mí, era una cosa súper difícil. Por eso configuré esta personalidad tan dura, como con una coraza, porque uno se protege también”, señaló el comunicador.

Del momento en que reveló su homosexualidad a su familia, dijo que lo habló con su mamá primero: “Perdóname. Me gustan los hombres. Pero no te preocupes no voy a estar con ninguno”. Luego, ambos padres le entregaron su apoyo, pero cuándo él comenzó a salir con otra persona, se tuvo que ir de la casa.

Martín le avisó que había una persona que le envió un video. Era su papá, el también periodista Antonio Neme, quien aseguró que sabe que tiene deudas como padre, pero a la vez le preguntó si José Antonio tiene deudas como hijo. A lo que él respondió: “Con mi papá tengo una relación amable, le tengo cariño, pero no somos amigos. Yo he perdonado esas ausencias”.

Cárcamo indagó en el tema amoroso, del miedo de José Antonio a comprometerse, sacando a la luz que estuvo a punto de casarse con una pareja extranjera. “No quiero exponerme a un abandono. Entonces prefiero no empezar algo que sé que va a terminar. Las relaciones humanas se terminan. Hay que quitarles el romanticismo a los vínculos humanos. Somos cambiantes. El amor humano se acaba, así como empieza”.

También se refirió a su relación con una persona que tenía VIH. Confesó que por miedo se alejó cuando supo, pero luego gracias a la confianza y a la educación pudo seguir con esa persona, aunque también se hacía sus controles seguido, “a veces escondido porque no lo quería hacer sentir a él como una amenaza”.

La persona detrás del periodista y su salida de Mega

“Creo que editorialmente fue difícil para Mega lidiar conmigo, porque a mí me cuesta entender que me digan lo que tengo que decir. Entonces, lo acepto porque eran mis jefes, pero interiormente me causaba un conflicto. Me generaba una rebeldía”, declaró el periodista acerca de su paso por Mega.

De su salida dijo que “creo que el último Director de Prensa de Mega a quien le tenía un gran aprecio, no quería trabajar conmigo. No era parte de su proyecto 2020”.

De igual forma dio a conocer que es fanático de Myriam Hernández, que ama “Tren al sur” de Los Prisioneros, que se operó la nariz, que usa bótox, y que no pertenece ni simpatiza con ningún partido político. “Creo en la democracia representativa, no soy de derecha ni tampoco de izquierda. Voto como cualquiera”, remarcó.