“No me extraña porque usted es comunista”: El fuerte encuentro entre Zúñiga y Barraza en la Convención

Una nueva polémica ocurrió este jueves en la sesión de la Convención Constitucional, debido a que el constituyente de la UDI Arturo Zúñiga, protagonizó un fuerte enfrentamiento con el representante del PC, Marcos Barraza.

El intercambio comenzó cuando el convencionalista del PC, cuestionó al exsubsecretario de Redes Asistenciales por su inasistencia junto a la gremialista Katerine Montealegre a la última sesión de la comisión de Ética.

Cabe señalar que los dos convencionales de Vamos por Chile argumentaron que dicha sesión no había sido citada con 24 horas de anticipación, como establece el reglamento, y que ya habían agendado otras actividades, por lo que la sesión se debía reagendar, algo que finalmente no se hizo.

Por tal motivo, la crítica de Barraza no dejó indiferente a Zúñiga, quien replicó en duros términos, que no asistió a la sesión por razones médicas de su hijo de 6 años y aludió a la condición de militante PC del exministro, como fuente de su crítica.

“En relación a lo que dijo el señor Barraza por si no lo ha sabido, y se lo puede preguntar a la coordinadora María Elisa Quintero. Es una razón médica, de mi hijo de 6 años, no es una obstrucción política. Lo que hace es un acto de mala fe, pequeñez, de mezquindad, un acto de poca cosa, pero no me extraña porque usted es comunista y lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía y acá lo está haciendo llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido por favor que se retracte”, insistió, subiendo el tono, entre el murmullo del resto de la Convención Constitucional.

Poco antes de que termina su intervención Zúñiga, el vicepresidente Bassa intentó intervenir y pidió orden en la sala.

“En primer lugar tenemos que entender que no podemos descalificarnos de esa manera, en términos personales, hay un mínimo de respeto que debemos resguardar en todos los espacios de trabajo, especialmente en espacios como éste que son espacios de representación de la voluntad popular”, resolvió Bassa.

“Finalmente quisiera responde la intervención de Marcos Barraza en el sentido de que la solicitud va a ser sometida a votación el día martes en el pleno respectivo”, complementó.