“No se cumplió el propósito”: diputado Crispi tras interpelación a Paris

El diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Miguel Crispi (RD), acusó que “no se cumplió el propósito tras la interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris, realizada durante la tarde de este martes por el manejo del Gobierno durante la pandemia del Covid-19.



Crispi indicó que hubo “cierto comportamiento que no reconoce crítica y esa misma sensación de un gobierno que cree saberlo todo, es lo que lo tiene en las cifras de adhesión que está”.



“En este cuestionario pudimos plantear temas que nos parecen relevantes. El tema de los trabajadores, de su apoyo laboral, la salud mental, la estrategia general de la pandemia, que está pasando con las fronteras, si los errores son errores o no hay control respecto a distintos casos Delta que vimos”, agregó.



El parlamentario lamentó: “Pusimos los temas arriba de la mesa, pero no se cumplió el propósito de lo que hubiéramos esperado, que era obtener información y compromisos concretos. Es lo que más me duele. ¿Qué cuesta decir que vamos a hacer un programa de salud mental para los trabajadores, si los recursos están? Hubiera demostrado la preocupación genuina de un ministro que no está en los zapatos de los trabajadores de la salud”.



“Las cosas que hemos visto en los hospitales públicos, en los consultorios, creo que hay una frialdad de parte del Gobierno que cree sabérselas todas. Que no acepta las críticas, que cuando se la hace es malintencionada. Y nosotros como representantes populares estamos intentando representar aquellas cosas que hemos visto y que nos parece que se podrían mejorar. Lamentablemente, las respuestas no llegaron y los compromisos tampoco”, agregó.



En la misma línea, la integrante de la mesa Karol Cariola (PC) recordó que “no es primera vez que utilizamos las herramientas de la Cámara de Diputados y Diputadas para preguntar a este gobierno alguno de los puntos que hoy se pusieron sobre la mesa. Muy por el contrario, lo hemos hecho en reiteradas ocasiones”.



“Comparto la sensación del diputado Crispi. Hay muchas de las respuestas que solicitamos que no fueron consideradas por el ministro. Al menos que haga un mea culpa. (…) Una de las cosas que más falto es la autocrítica, pareciera ser que este gobierno quiere hacerle creer a todo Chile que lo ha hecho fantástico y las muertes que pudieran haber sido evitadas por haber llegado tarde, por señales erráticas como el permiso de vacaciones, como cuando se abrieron las fronteras o la apertura del paso a paso después de la extensión del estado de excepción”, añadió.