Nueve candidatos competirán por la Presidencia de la República el 21 de novembre

A las 23:59 de este lunes 23 venció el plazo de inscripción en el Servicio Electoral (Servel) para las elecciones presidenciales, paramentarías y de consejeros regionales del próximo 21 de noviembre.



Serán nueve las candidaturas presidenciales que aparecerán en la papeleta. Pudieron haber sido más, pero Cristián Contreras -alias “Dr. File”- de Centro Unido bajó su aspiración presidencial para buscar un cupo al Senado, mientras que Cristián Cuevas no pudo reponerse tras perder el respaldo de la Lista del Pueblo y no logró las 33 mil firmas necesarias.



A ellos se suma el profesor de Matemática, Sergio Tapia, quien si bien llegó ayer hasta el Servel y aseguró contar con 35.700 firmas, luego no apareció en la lista final entregada por el organismo. Según trascendió, no presentó los cinco patrocinantes requeridos para la inscripción de independientes.



Quienes ya estaban confirmados antes de este lunes eran Sebastián Sichel (Independiente) y Gabriel Boric (Frente Amplio), vencedores de la primaria de Chile Vamos y Apruebo Dignidad respectivamente.



A ellos se sumaron José Antonio Kast (Partido Republicano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Diego Ancalao (La Lista del Pueblo), Gino Lorenzini (Independiente), Eduardo Artés (Unión Patriótica), Franco Parisi (Partido de la Gente) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista).



Sichel se impuso a Joaquín Lavín (Unión Demócrata Independiente), Ignacio Briones (Evópoli) y Mario Desbordes (Renovación Nacional – Partido Regionalista Independiente) en las elecciones internas del pacto oficialista, hoy renombrado Chile Podemos +. Ex ministro de Desarrollo Social, el candidato independiente tendrá la misión de unir a la derecha pese a su pasado en la centroizquierda.



También deberá lidiar con la candidatura de José Antonio Kast (PR), quien ratificó su inscripción este lunes después de lanzar su candidatura desde La Araucanía el pasado domingo, siendo la segunda tras haber aspirado a La Moneda en 2017.



El otro candidato que se impuso en las primarias legales fue Gabriel Boric. Militante de Convergencia Social, el exdirigente estudiantil derrotó al alcalde de Recoleta y carta presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien además se perfilaba como amplio favorito en las encuestas.



Una de las cartas que se inscribió este lunes fue Yasna Provoste, senadora de la DC que representará al recién conformado Nuevo Pacto Social, conformado por los partidos que participaron en una consulta ciudadana el sábado pasado. Es decir: Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Liberal, Partido Radical y Nuevo Trato.



La aún presidenta del Senado -aunque ya confirmó que dejará el cargo- se impuso en la consulta a los exministros de Michelle Bachelet, Paula Narváez (PS-PPD-PL-NT) y Carlos Maldonado (PR).



El único colectivo de centroizquierda que quedó fuera de esta coalición fue el Partido Progresista, el cual proclamó la candidatura presidencial de Marco Enríquez -Ominami.



Esta será la cuarta vez que ME-O aspire a La Moneda después de las elecciones de 2009, 2013 y 2017. Su inscripción ocurrió a último momento después de que el Tribunal Constitucional fallase a su favor y le devolviese sus derechos políticos, los que tenía suspendidos por estar siendo imputado por el caso OAS, por un supuesto financiamiento ilegal de su campaña.



Otro de los nombres que se inscribió fue Franco Parisi, quien tras postular como independiente en 2013 (donde sacó un 10,11% de los votos) ahora se anotó bajo el Partido de la Gente (PDG), colectividad que logró inscribir a más de 43 mil militantes en agosto.



Parisi deberá enfrentar en la papeleta a su exsocio, Gino Lorenzini, quien era uno de los principales rostros del PDG hasta el 11 de agosto, cuando se marginó y lanzó su propia candidatura presidencial como independiente. El controvertido asesor previsional y dueño de la ex-consultora “Felices y Forrados” también concretó su postulación anoche, tras arribar a las oficinas del Servel con más de 42 mil firmas.



A ellos se sumará Eduardo Artés (Unión Patriótica), quien también repite candidatura: postuló en 2017, cuando sacó un 0,51% de respaldo. Desde las afueras del Servel, el exprofesor aseguró ser “la verdadera izquierda”.



Finalmente, el último en lograr las firmas necesarias y anotar su nombre en la papeleta fue Diego Ancalao, quien venció Soledad Mella y a Ingrid Conejeros en la consulta interna de la Lista del Pueblo y representará a dicho conglomerado.



Su proclamación no estuvo exenta de polémica, ya que en primera instancia la LDP había anunciado como abanderado al ex dirigente sindical Cristián Cuevas. Sin embargo, el movimiento político se retractó en medio de una división interna y terminó dándole el apoyo a Ancalao.