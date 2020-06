Nuevos ministros se fijan como objetivo sacar adelante el acuerdo con la oposición

Claudio Alvarado, titular de la Segpres, y Cristián Monckeberg, nuevo jefe de la cartera de Desarrollo Social, participaron en su primera reunión del comité político en La Moneda. Monckeberg sostuvo que “dentro de los principales desafíos está también la colaboración para alcanzar un acuerdo nacional, para lograr la unidad con las fuerzas políticas para beneficiar a cientos de miles de chilenos que están esperando una respuesta no solo del Gobierno, sino que de todos los sectores políticos”.

Los nuevos ministros “políticos” del gabinete del Presidente Piñera, Claudio Alvarado, titular de la Segpres, y Cristián Monckeberg, nuevo jefe de la cartera de Desarrollo Social, coincidieron en que su gran objetivo será sacar adelante el acuerdo nacional al que llamó el Mandatario respecto de medidas de protección social y de reactivación de la economía.



Ambas autoridades participaron la tarde de este jueves en su primera reunión de comité político de La Moneda, la que presidió el Presidente Piñera y en la que también estuvieron presentes los otros ministros “políticos” del gabinete, Gonzalo Blumel (Interior) y Karla Rubilar (Segegob).



Monckeberg señaló que si bien los desafíos del ministerio que ahora dirige son múltiples, el más urgente será “fortalecer la red de protección social”.



El ex ministro de Vivienda destacó que “dentro de los principales desafíos está también la colaboración para alcanzar un acuerdo nacional, para lograr la unidad con las fuerzas políticas para beneficiar a cientos de miles de chilenos que están esperando una respuesta no solo del Gobierno, sino que de todos los sectores políticos”.



Respecto de las críticas que suscitó el cambio de gabinete, el ex presidente de RN les restó importancia.

“Debemos ponernos a trabajar en lo que los chilenos necesitan, que es llegar a buenas soluciones. Yo no me quedo con los comentarios y las frases que normalmente se repiten en los diferentes cambios gabinete, independientemente del gobierno que sea. Les pido que nos evalúen por el trabajo que realicemos”, añadió.



Por su parte, Alvarado recordó que regresa a un ministerio que conoce bien, ya que fue subsecretario de la Segpres tanto en el primer gobierno de Piñera como entre marzo de 2018 y noviembre de 2019.



“Sin duda, estamos en un momento complejo como país, pero este es el momento de la unidad y de los acuerdos. Y no para los políticos, sino que para las personas. Por eso el gran desafío es la interacción con el Parlamento. Soy un convencido de que el diálogo trae beneficios a las personas y agotaremos todos los esfuerzos para lograr acuerdos y construir un futuro mejor para las chilenas y chilenos”, agregó.



Sobre la marginación del Partido Radical de la mesa de diálogo que comenzó a discutir un posible acuerdo el viernes pasado, Alvarado -militante UDI- señaló que “ojalá ningún sector político se margine de la construcción del acuerdo.

El Partido Radical estuvo en el inicio de las conversaciones y no tengo dudas de que cuando estemos llegando a las soluciones nos vamos a volver a encontrar. La gran mayoría de partidos están plenamente conscientes de la importancia que tiene para los chilenos construir acuerdos”, remarcó.