Obama condena uso que Trump hace de fuerzas federales contra protestas pacíficas

"No creo que haya dudas en la mente de algún líder ruso respecto a que nuestro país espera que no se mate a estadounidenses. Puedo prometerles que los 300 que estaban en Siria, que nos amenazaron y ya no están en este planeta, también lo entienden", señaló. Eso sí, no especificó a qué incidente se refería en particular.