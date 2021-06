Oliva y baja participación electoral: “Yo no responsabilizaría a la ciudadanía”

La candidata del FA a gobernadora de la RM, Karina Oliva, reiteró el llamado a que la ciudadanía acuda a votar. “Una de las actividades que menos aumento de contagios genera ha sido precisamente la elección”, precisó.



La frenteamplista también se refirió a la baja participación registrada hasta el momento y llamó a no culpar a la población de esto. “Esto demuestra que hubo una invisibilización de la segunda vuelta por parte de los organismos que debían promoverlo”, acusó.



“Desde el Gobierno de Sebastián Piñera no hubo ninguna promoción, sin embargo la gente sabe que tiene que ir a votar. Yo no responsabilizaría a la ciudadanía”, continuó.



Oliva recordó que el gobierno regional “es una etapa más en este proceso de cambios que el país necesita. Hemos estado abogando por la unidad donde el epicentro no sean los partidos políticos sino que sea una unidad con la ciudadanía, donde la gente se sienta partícipe del proceso político del país”.



Para finalizar declaró que “el ciclo político de la administración ya se está agotando. Necesitamos un ciclo político de cambios, transformaciones y voluntades. Nosotras no tenemos miedo a dialogar, tampoco tenemos miedo a ser interpeladas y criticadas”.