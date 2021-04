Oposición confirma que prepararán acusación constitucional contra Piñera

Tras la aprobación del tercer retiro del 10% en el Congreso, la oposición confirmó la tarde de este viernes que prepararán una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera.



También informaron que aún no se definen plazos ni fechas para su presentación, pero que están trabajando en el libelo: ya recibieron el esqueleto de la acusación y algunos capítulos que contendrá.



El diputado Marcelo Díaz (Indep.) detalló que Piñera “ha expuesto a la población a los efectos más nefastos de la pandemia (…) en Chile ha tenido consecuencias mucho más allá por la falta de protección a la población, por ejemplo con el bloqueo al retiro del 10%”.



La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) señaló que “el Presidente ha faltado a su deber constitucional. Nosotros hemos pensado en no interferir sin duda en las elecciones. Esperamos de aquí a la próxima semana tener un libelo y de esa manera ir construyendo los tiempos. Esto se va construyendo con legitimidad y robustez”.



Leonardo Soto (PS) indicó que “hay cerca de 14 partidos políticos y movimientos que ya han manifestado su interés en construir la acusación, eso es bastante más que otras experiencias de este tipo, hay un respaldo transversal en la oposición. Hoy estuvieron varios expertos y constitucionalistas revisando los argumentos y cada vez estamos más convencidos de que el gobierno ha faltado a sus deberes. Con esto no queremos derrotar al Presidente, queremos que entregue las ayudas que necesita la población”.



En tanto, el subjefe de la bancada de la DC, Gabriel Silber, declaró que “más allá del tema de la defensa, nos preocupa la integridad física de las personas, la salud, y queremos acreditar y generar convicción entre nuestros colegas y en el país, de que decisiones presidenciales arriesgaron la salud de los chilenos, entre ellos las ayudas económicas tardías, cuarentenas sin acompañamiento desde el punto de vista financiero, no hubo una gobernanza sanitaria y ahí están los fundamentos que desarrollaremos en el libelo acusatorio”,