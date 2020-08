Oposición: “Llamar populismo al dolor de la gente es desconexión”

El llamado a la unidad que hizo el Presidente Sebastián Piñera en su mensaje al país en el Congreso Nacional no tuvo una buena recepción en los parlamentarios de oposición, quienes consideraron insuficientes las medidas de reactivación anunciadas, cuestionaron que no reconociera errores respecto del manejo de la pandemia y, por sobre todo, se indignaron con las alusiones a la política del populismo que hizo, en referencia a la aprobación de la reforma constitucional de retiro del 10% de los fondos de las AFP.



“El Gobierno perdió apoyo y confianza de la ciudadanía y así es muy difícil gobernar. Tenemos toda la disposición a colaborar, pero debe el Presidente debe cambiar de actitud. No se puede llamar populismo al dolor de la gente, eso se llama desconexión, insensibilidad, y eso a mí me indigna porque quiere decir que hay una política que no entiende lo que está pasando en el país”, apuntó el senador PPD Guido Girardi.



“Hoy debemos tener sensibilidad y compromiso social, demandando al Gobierno que no hable más de populismo. No es populista un Congreso que vota por el 10% cuando el Gobierno no tiene un plan alternativo”, añadió Girardi.



“Si hay un cambio de tono, estamos dispuestos a colaborar con un Gobierno que no ha estado a la altura, aunque como oposición tampoco hemos estado lo suficientemente a la altura”, remarcó.



La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), cuestionó que Piñera “insista en una estrategia sanitaria criticada no solo por la oposición, sino que por el propio consejo asesor, por científicos, académicos, entonces extraña que no haya ninguna señal de crítica”.



“Vamos a dialogar con el Gobierno, pero siempre con un trato respetuoso entre poderes del Estado”, advirtió.



“Se nos trata de populistas por avanzar más en posnatal de emergencia, en el retiro del 10% de las AFP, también cuando se prohíbe la suspensión de los servicios básicos, pero son respuestas del Parlamento a exigencias ciudadana reales, de pobreza, incertidumbre. Calfiicar de populismo esas iniciativas no corresponde, tratarnos de populistas cuando queremos avanzar en lo que nuestros representados exigen, no es un buen tono”, añadió.



A su vez, el senador PS Álvaro Elizalde señaló que “esperábamos más del mensaje. Debió haber dado cuenta del estallido social, hizo apenas una mención somera, sin hacerse cargo de las demandas sociales… Y si millones de personas han ido a retirar 10% a las AFP es porque la ayuda del Estado no está llegando con celeridad”.