Oposición: Posible reapertura de causa penal contra Piñera “reafirma acusación”

Como “de tremenda gravedad” calificó el diputado Marcelo Díaz (Unir) los nuevos antecedentes dados a conocer respecto a los polémicos “Pandora Papers” que vinculan al Presidente Piñera con la compraventa de Minera Dominga mediante un paraíso fiscal.



Según reveló La Tercera, el contrato original de la transacción no estuvo incluido en la investigación que sobreseyó al Jefe de Estado en 2017. La pesquisa se desarrolló en torno a un preacuerdo, que si bien contenía la polémica tercera cláusula sobre la zona de exclusión, esta no sería idéntica a la publicada en la filtración.



Aquello posibilitaría una reapertura judicial del caso por un eventual cohecho, para averiguar si el Presidente “realizó u omitió alguna obligación en su calidad de funcionario público respecto a declarar o no la zona en que se construiría Dominga como zona de exclusión”.



Al respecto, Díaz indicó: “La información que hemos conocido ahora, que el contrato original que establece la venta de parte de la familia Piñera a Carlos Délano de la minera Dominga, incluida esta famosa cláusula que establecía que el tercer pago se haría efectivo cuando no se protegiera ambientalmente a Punta de Choros, a la reserva de pingüinos de Humboldt, es de tremenda gravedad”.



“Por cierto, amerita que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer e investigue penalmente si acá se cometieron delitos”, añadió.



Asimismo, el parlamentario afirmó que el antecedente “reafirma de manera definitiva a mi juicio, la pertinencia de la acusación constitucional que vamos a presentar en contra de Sebastián Piñera. Es un hecho de la mayor gravedad nacional e internacionalmente”.



En la misma línea, el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, afirmó que “si el Ministerio Público inicia una investigación penal contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, significa que tiene antecedentes nuevos, distintos a los que tuvo en su investigación que significaron un sobreseimiento definitivo el año 2017”.



“Sin embargo, el Presidente Piñera hace 72 horas le dijo a todo el país que había sido sobreseído con conocimiento de la Fiscalía de estos antecedentes”, recordó.



“Por lo tanto, estamos hablando de que: o la Fiscalía hizo una investigación irregular y ahora está hablando hipócritamente, reiniciándola con una información que ya tenía; o estamos enfrentándonos a que el Presidente Piñera falto a la probidad no cuando estableció este contrato, sino hace 72 horas, mintiéndole a todo el país”, sentenció.