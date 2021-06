Orrego acusa a Oliva de “no saber” lo que significa el cargo de gobernador y criticó su relación con Pablo Maltés

El candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Claudio Orrego, visitó una de las plazas de Bolsillo que realizó durante su gestión como intendente. Allí recibió el apoyo del candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado donde hablaron sobre la importancia de mejorar la seguridad de los barrios.

En la actividad, Orrego también tuvo palabras para su contrincante en la gobernación regional, la frenteamplista Karina Oliva.

El exintendente la acusó de “no saber” lo que significa el cargo de gobernador, de no tener un programa claro y de politizar las elecciones a favor de los presidenciales de Apruebo Dignidad. “Nosotros nunca hemos presidencializado esta elección, Karina lo ha hecho, ha tratado de hacer que ésta sea una primaria presidencial” aseveró.

“No solamente está en juego un proyecto de ciudad sino que también una manera de hacer política. Nosotros representamos una manera democrática, nunca hemos caído en la campaña sucia de la descalificación” señaló el candidato para luego declarar que Oliva “no solamente no entiende en qué consiste el cargo de gobernador, no es un cargo parlamentario, es un cargo ejecutivo. Ella no entiende bien sus atribuciones y tampoco tiene propuestas”, apuntó el DC.

Es por esto que aseguró que, cuando Oliva afirmó que “el sector que apoya a Orrego es la defensa de los últimos 30 años”, es porque “no le queda otra que tratar de politizar y descalificar en esa materia”.

“La gente sabe lo que yo pienso. Desde los 15 años he sido un demócrata, me la jugué por la democracia en tiempos duros, me la he jugado por el respeto de los Derechos Humanos en todo momento. Entonces dejémonos de esta descalificación permanente y esta caricatura porque esto no ayuda a mejorar la democracia. Si ella tiene mejores ideas que las plantee porque una cosa es hablar de justicia y otra es construirla. Aquí no basta con tener lindos discursos”, indicó.

Siguiendo con su crítica, mencionó el reciente apoyo que recibió Oliva del otro excontrincante en la primera vuelta, el humanista Pablo Maltés. “Nosotros cumplimos con no tocar la puerta a ningún partido, ni tampoco hablamos con ningún candidato. El único acuerdo que ha habido ha sido el de Oliva con Maltés y hartos problemas que le ha traído”.

“Nosotros recibimos los apoyos de personas muy diversas, con mucha humildad y convicción porque nuestra propuesta es transparente. Nuestra candidatura es transversal y genera confianza en distintos sectores porque los problemas de Santiago no son de izquierda o de derecha”, cerró Orrego.