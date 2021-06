Orrego celebra su triunfo en la RM: “Asumimos la victoria con humildad y responsabilidad”

El gobernador electo de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), celebró en la sede de la Democracia Cristiana –en Alameda- su triunfo en las elecciones frente a la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva.



El exintendente sostuvo que “asumimos el triunfo con humildad y responsabilidad” y reconoció que tendrá que enfrentarse a una “difícil tarea” de “levantar a la región”, convocando a figuras de todos los sectores para emprender lo que llama una tarea conjunta.



“Esta tarea no puede hacerla sólo una persona. Yo quiero renovar algo que dije en la campaña. Acá nadie sobra, porque necesitamos a todas y todos, y queremos convocar a las personas que no votaron por mí, a que se sumen a este proyecto de justicia urbana y territorial para la región. Los problemas de Santiago no tienen color político”, manifestó, además de señalar que su victoria electoral es la victoria del respeto por sobre la descalificación, en alusión a la intensa campaña desarrollada en las últimas semanas.



“Es muy importante cambiar el lenguaje, desterrar la descalificación, este afán de dividirnos entre amigos y enemigos. Tenemos que trabajar por la democracia que nos pide la gente. Pueden haber opiniones distintas pero tenemos que ser capaces de respetarnos. Hay que desterrar al abuso y reemplazarlo por la dignidad. No los vamos a defraudar, y vamos trabajar con todos y con todas”, manifestó, agregando que en esta oportunidad “la gente optó por una forma distinta de hacer política, queremos avanzar en cambios sociales con acuerdos, respeto y gobernabilidad”.