Orrego dio inicio a una nueva etapa pensando en la segunda vuelta electoral

El candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se reunió con alcaldes de diversos partidos, quienes le transmitieron su apoyo de cara a la segunda vuelta, que se realizará el 13 de junio próximo, junto con el interés de participar con él en los diagnósticos, avances y necesidades que existen hoy para poder implementar en la región, si sale elegido como gobernador.



“La gente nos dijo de manera muy contundente ayer, que no quiere más políticos de oficina, quiere autoridades de terreno, quiere autoridades que escuchen a los vecinos, que generen espacios de participación, pero que también tengan capacidad y la experiencia para traducir las promesas en cosas concretas y las ideas en obras”, explicó Orrego.



El exintendente agregó que “esta es una nueva elección. Aparte de la gente que votó tanto por mi adversaria (Karina Oliva del FA) como por mí, hay mucha gente que ya no tiene candidato para segunda vuelta y a todos ellos y ellas, les hacemos un llamado a que apoyen esta candidatura que tiene un proyecto sólido, de región y de ciudad justa, verde y segura, además de la trayectoria”.



El abanderado de la DC afirmó que “nosotros no vamos a ir a tocar la puerta a ningún partido político, tampoco de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta, vamos a ir a hablarles a quienes votaron por ellos. Les vamos a decir que tenemos una propuesta contundente en materias que son urgentes hoy: seguridad, empleo, medio ambiente y transporte”.



Por su parte Claudia Pizarro, alcaldesa reelecta de La Pintana, hizo explícito su llamado a votar por Orrego el próximo 13 de Junio. “Para nosotros es muy importante tener un gobernador en la región, sobre todo para poder tener una inversión futura que permita seguir con la transformación de La Pintana del futuro”.



Pizarro sostuvo que “es Claudio Orrego quien nos da verdaderas garantías para esa transformación. Porque fue concejal, alcalde, ministro e intendente, por lo tanto, un político que comenzó desde abajo, porque está en la calle con las personas y eso nos da la seguridad de que será un gran gobernador”.



Claudio Castro, quien obtuviera mayoría nacional en la elección en Renca, comentó que “hoy estamos alcaldes y alcaldesas de distintos colores políticos apoyando a Claudio Orrego porque es uno de los nuestros. Claudio fue alcalde de Peñalolén y desde ese rol, fue capaz de hacer realidad esta idea de convertir una comuna en un territorio más justo, en una comuna de transformación urbana que hoy día le ofrece una mejor calidad de vida a sus vecinas y vecinos”.



“Por eso espero que sea Claudio Orrego quien nos represente en este gobierno regional metropolitano, porque esta región requiere de la experiencia, de estar con los pies en la calle, pero sobre todo, de mostrar la capacidad de construir una mayoría amplia que permita ejecutar los cambios que se proponen”, complementó.



En la reunión, Orrego estuvo acompañado por los alcaldes electos Claudio Castro de Renca; Manuel Zúñiga, de El Bosque; Carolina Leitao de Peñalolén; Claudia Pizarro, de La Pintana; Jaime Escudero, de Pirque, y Carlos Cuadrado de Huechuraba.