Orrego por toque de queda: “Si los casos se mantienen bajos, no se justifica”

En el marco del primer fin de semana con el toque de queda a partir de la medianoche en la Región Metropolitana, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se refirió a esta situación y agradeció la posibilidad de estirar un par de horas la medida, siempre llamando al autocuidado y la responsabilidad de cada uno.



“Todos necesitamos un acortamiento del toque de queda. Demasiado encierro, demasiados problemas de salud mental. Lo importante es que la gente aproveche esta mayor libertad que estamos teniendo, pero que lo hagamos con responsabilidad. No queremos que después de septiembre tengamos un rebrote”, aseguró.



No obstante, a pesar de haber acortado el horario, el exintendente indicó que ya se hace insostenible seguir con esta medida. “Veamos a fin de mes cómo está el tema de los contagios, si se mantienen bajos creo que no se justifica seguir con el toque de queda a nivel nacional”.



No es primera vez que Orrego arremete en contra del Estado de Excepción, ya que en ocasiones anteriores ya manifestó su descontento y la solicitud de término de este, señalando que “no hay una correlación entre toque de queda y combate a la pandemia, menos en esta fase cuando estamos en recordó”.