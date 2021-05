Ossa pide calma por mínimos comunes: “Hemos estado preparando los proyectos”

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió nuevamente a la discusión sobre la agenda de mínimos comunes, luego de que la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), sostuviera que ya han transcurrido 24 días sin lograr acuerdos.

Remarcó que “de aquí al miércoles” será presentado el proyecto del Ejecutivo, consignó Cooperativa.



“Estamos de acuerdo en que urge presentar estas medidas, yo creo que hay que ver bien cómo contamos los plazos. La oposición tomó 9 días, y no es una crítica, para preparar propuestas que a ellos le parecen sólidas, responsables, luego Chile Vamos se ha tomado cierto tiempo, y nosotros como Gobierno no considerábamos responsable hacer presentaciones ni proyectos políticos que entregan transferencias directas a las familias dos días antes de unas elecciones”, manifestó el secretario de Estado en medio de la presentación de las medidas de seguridad para el Palacio Pereira, donde trabajará la Convención Constitucional para redactar la nueva Carta Magna.



El secretario de Estado reiteró que “Chile Vamos nos va a presentar su versión final de lo que se ha llamado mínimos comunes, pero nosotros hemos estado todos estos días preparando los proyectos de ley, no sé si todos, pero la mayoría que se requieran para ese propósito lo vamos a presentar ahora, esperamos que mañana o pasado, pero vamos a esperar los detalles de la propuesta final de Chile Vamos”.



“Hemos trabajado con sentido de urgencia y quiero decir que durante todo este tiempo en que se ha ido conversando, mejorando y negociando los mínimos comunes, en paralelo se han ido haciendo muchas otras cosas. Desde luego, los aumentos que se hicieron administrativamente al Ingreso Familiar de Emergencia y muchos otras ayudas y proyectos que el Gobierno sigue impulsando”, añadió.



PROYECTO PARA INDEPENDIENTES



En la oportunidad, el titular de la Segpres comentó la iniciativa presentada por el Partido Comunista y el Frente Amplio para reducir los requisitos a independientes para postular a las elecciones parlamentarias, fomentando su participación en el proceso.



Al respecto, Ossa sostuvo que “la postura del Gobierno va más allá de este proyecto, la postura del Gobierno son las instituciones. El Gobierno cree en los partidos políticos y creemos que la democracia representativa, prácticamente desde que se creó, ha descansado en partidos políticos”.



Además, señaló que “hemos creído también, y así hemos dado muestras, que en algunos otros momentos mediante algunas reformas, que también creemos que la vida los independientes en la política es saludable, que también existen los independientes dentro de los partidos”.



“Son distintas combinaciones y es muy pronto para decir una opinión exacta para este proyecto, pero sí puedo decir de forma categórica dos cosas. Uno, nosotros creemos en la política y en el valor de los partidos políticos, y segundo, creemos que los partidos políticos hay que entenderlos como lo que son, una institución que permite participar en política con transparencia, conociéndose bien cuáles son las ideas, donde hay estatutos, mecanismos legales de financiamiento”, complementó.



“Uno no siempre sabe qué ideas están detrás de cada una de las personas, pero sí sabe aquellas ideas que debe esperar de quienes forman parte de un partido político, y eso está en sus estatutos, sus principios y, en consecuencia, nosotros tenemos que reafirmar el compromiso nuestro con este tipo de institucionalidad y volver a hacer un llamado a entender a los partidos políticos, no como tal vez ha ido sucediendo en el último tiempo, sino más bien como estructuras de ejercicio transparente y colectivo de la política”, cerró el ministro.