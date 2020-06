Ossandón confirma que por segunda vez lo diagnosticaron de Covid-19: “Los síntomas son mucho más complejos”

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, confirmó que nuevamente le fue diagnosticado Covid-19, por lo que se encuentra internado desde la noche de este domingo en la Clínica Santa María, tras un cuadro febril y fuertes dolores musculares.



El parlamentario había contraído el coronavirus en mayo, por lo que hizo cuarentena entre el 18 y el 31 de ese mes. En esa ocasión fue asintomático.



“Con sorpresa y preocupación he recibido la noticia de que nuevamente he contraído el Covid-19. Como el país sabe,he cumplido con todo el protocolo establecido por la autoridad sanitaria, incluso con un certificado de alta entregado por un médico”, remarcó este lunes en una declaración pública.



“En esta oportunidad -añadió- los síntomas son mucho más complejos. Estoy muy preocupado porque si esto me pasó a mí, de contagiarmente por segunda oportunidad, igualmente les puede pasar a muchos chilenos. Se suponía que luego del cuidado de 14 días yo gozaba inmunidad, como nos ha dicho la autoridad, lo que a juicio de lo que me pasa, no es tan así”.



Ossandón añadió que “me encuentro en observación, pero quería hacer un llamado a respetar las medidas de la autoridad sanitaria y a cuidarse, a no salir si es necesario, a observar todas las indicaciones y resguardos que entrega el ministerio de Salud, porque este virus nos sorprende cada día”.



“Especialmente -agregó- llamo a quienes se han recuperado, a no confiarse, ya que el contagio puede ocurrir igual luego de la recuperación”.