Ossandón entrega su apoyo “sin condiciones” a Kast y le da ocho recomendaciones

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, entregó este jueves su apoyo al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, “sin condiciones”, pero de todas maneras le entregó un documento con ocho recomendaciones para realizar en su eventual gobierno.



La carta, publicada por Radio Biobío, señala que el parlamentario votará por el representante del Partido Republicano “porque hoy, en contraste con la candidatura de izquierda, es la mejor opción y porque tiene un liderazgo, consistencia, carácter y preparación para enfrentar temas importantes y sentidos para la ciudadanía”.



Agregó que “Chile vive un proceso de cambio, no podemos esconder la cabeza. Negarlo sería un error manifiesto y no solo eso, sería dejar la cancha abierta a una izquierda que se siente dueña de los cambios. J.A Kast es hoy sinónimo de orden, seguridad y respeto por las instituciones, pero también debe representar cambio”.



Ossandón le entregó en el mismo documento 8 recomendaciones programáticas a Kast para realizar en su eventual gobierno.



Estas son:



1. Abusos: igualdad de condiciones para poder competir y así hacerle frente a la competencia desleal entre supermercados y almacenes; nuevo Código Penal que castigue con cárcel efectiva a quienes cometan delitos “de cuello y corbata” que afecten la libre competencia, con una agravante cuando se trate de productos o servicios de primera necesidad como gas, medicamentos, harina, leche.



2. Pensiones y Seguridad Social: fin del modelo de las AFP como se conoce, división del modelo de gestión administrativa y gestión financiera, tope a las utilidades de los agentes que administran los recursos ahorrados por los cotizantes.



3. Salud: fortalecimiento del sistema público de salud; post natal obligatorio para hombres; eliminar la declaración de salud y las preexistencias, por lo que las aseguradoras deberán ofrecer su plan a todos los afiliados que así lo soliciten; fuero laboral a los trabajadores que padecen de cáncer.



4. Medio Ambiente: el beneficio económico de extraer los recursos naturales no puede estar por sobre la calidad de vida en las regiones, territorios y municipios, de los ciudadanos.; revisión de las exenciones tributarias a industrias que usan intensivamente recursos naturales; el agua debe ser un bien nacional de uso público.



5. Educación: asegurar el financiamiento para la sala cuna universal; no retroceder en la gratuidad universitaria y técnica; revertir discriminación en educación con las personas con capacidades diferentes, que necesitan educación diferenciadas y no merecen ser discriminados, Decreto 170 no será derogado.



6. Delincuencia: aumentar penas carcelarias a quienes inciten a menores de edad a cometer delitos; combatir el crimen al interior de las cárceles.



7. Derechos Humanos: mantener el INDH; la construcción de un plan nacional en materia de Derechos Humanos. De esta forma, se garantice que desde la educación primaria se abordará dentro de los planes estudiantiles.



8. Transporte: garantizar la extensión de la línea 4 del Metro a Bajos de Mena.