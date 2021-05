Ossandón se desmarca de Chile Vamos y asegura que votará “por Orrego”

El senador RN, Manuel José Ossandón, se refirió al proceso eleccionario de este fin de semana, causando polémica al confirmar su distanciamiento de Chile Vamos, al menos en lo que respecta a la carrera para gobernador regional metropolitano, donde afirmó que votará por la carta de la DC, Claudio Orrego.



El parlamentario dio su declaración a Radio Pirque este jueves confirmando así que no endosará su apoyo ni a la candidata del oficialismo Catalina Parot (Evópoli) ni a su amigo y exdiputado Rojo Edwards (Republicano).



“Me van a pegar si digo por quien voto. Yo voy a votar por Orrego, no pertenece a mi coalición, pero para mí es la mejor persona que está hoy postulando. Lo conozco, es una persona seria, inteligente y sabe lo que hace”, comentó el senador, dando públicamente su apoyo al exintendente.



Asimismo, dijo apreciar a Edwards como “su amigo” pero señaló no compartir su punto de vista, al que calificó de “extremo” por situarse en la colectividad que dirige José Antonio Kast.



“Le tengo un cariño inmenso, pero no me gusta su posición política. No me gustan los extremos, los fanatismos. No quiero eso, quiero alguien más de centro, más ciudadano”, manifestó.



Hasta el minuto, desde la colectividad de Ossandón, Renovación Nacional, no se han referido al tema, así como tampoco desde Evópoli, principal damnificado por la decisión del parlamentario de hacer pública su opción para gobernador.