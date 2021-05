Ossandón y posible sanción por apoyo a Orrego: “No tengo temor de nada”

El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió este sábado a la reacción de su partido por el bullado apoyo que él dio a la candidatura del exintendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, para la elección de gobernador de la Región Metropolitana, en desmedro de la carta del oficialismo para el puesto, Catalina Parot.

El respaldo del senador de Chile Vamos a un candidato del pacto Lista del Apruebo fue tomado de manera muy negativa por su colectividad, Renovación Nacional, liderada por el senador Rafael Prohens, quien calificó de “paso en falso” la actitud del senador, quien podría arriesgarse a una sanción del tribunal supremo del partido.

“Lamentamos los dichos del senador Ossandón porque son erráticos, inadecuados y están muy lejos del sentir de nuestro partido y nuestros militantes”, declaró Prohens. No obstante, el propio Ossandón manifestó que no teme una eventual sanción por parte de su partido, asegurando que sólo “dijo la verdad” y que ya trató el tema con el presidente de RN.

“No tengo temor de nada, porque cuando uno dice la verdad y lo que piensa, no debe temer. Yo hablé con Rafael (Prohens), que es un caballero y amigo mío, me dijo que no le parecía y le dije que lo respetaba y que hiciera lo que tuviera que hacer en virtud de su cargo. Vamos a demostrar este domingo quienes tienen votos y quienes no los tienen”, afirmó Ossandón.