Palacios destacó la inversión extranjera en Chile en cumbre organizada por el Consejo Asesor Empresarial de Apec

El ministro de Economía, Lucas Palacios, participó en la cumbre organizada por el Consejo Asesor Empresarial de Apec, “Acceso a la innovación para reabrir Apec Comercio y Mercados”.



En la instancia, destacó la labor de InvestChile en materia de atracción de inversión extranjera, el proceso de vacunación que se ha desarrollado en Chile y las ayudas que el Gobierno ha entregado a las personas afectadas por la pandemia.



En su exposición, el titular de Economía detalló que el monto de inversión de los proyectos superiores a US$ 100 millones has aumentado un 14,3% con respecto a 2019.



Además, agregó que el año pasado se cerró con 234 proyectos frente a los 204 que se presentaron el 2019, lo que también da cuenta de un crecimiento sustantivo y del interés de las empresas por invertir en Chile.



“En los próximos cinco años tendremos inversiones por más de US$ 4.500 millones por parte de empresas tecnológicas de clase mundial. La explicación de este aumento tiene que ver con el potencial de Chile para generar nuevos negocios sobre tecnología alimentaria, energía y la tecnología, que han sido fundamental durante esta pandemia y porque en Chile encontraron un socio perfecto para el desarrollo de nuevos negocios”, precisó el ministro en su intervención.



De igual forma, aseguró que un aspecto muy importante para atraer inversiones extranjeras tiene que ver con el proceso de vacunación que se ha estado realizando en el país, destacando que según información de Our World In Data, en los últimos siete días Chile fue el país que más vacunas administró por cada 100 habitantes en el mundo, logrando tener inoculado al 22% de la población con una dosis a la fecha.



Otro aspecto importante que se destacó tuvo que ver con las ayudas que se han entregado a las empresas durante la pandemia, para que puedan subsistir y crear las condiciones apropiadas para que Chile siga siendo atractivo en materia de inversión.



En la instancia participaron también la presidenta del Consejo Asesor Empresarial de la Apec, Rachel Taulelei; la presidenta de Abac Digital Working, Jan de Silva; el ministro de Comercio y Asuntos del Consumidor y Ministro de Economía Digital y Comunicaciones de Nueva Zelanda, David Clark, y la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng.