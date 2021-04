Palacios presentó nuevos protocolos para el funcionamiento de restaurantes en fase 2

A partir de este jueves, 10 comunas en la Región Metropolitana dejaron el confinamiento total y avanzarán a Transición. Además de otras libertades, el cambio de fase permitirá la apertura de restaurantes que posean terraza al aire libre y con un grupo de máximo 4 personas por mesa.



El ministro de Economía, Lucas Palacios, en este marco, presentó nuevos protocolos para el funcionamiento de restaurantes, cafeterías y recintos similares en las comunas que avanzaron a fase 2, además de entregar kits sanitarios facilitados por el Gobierno para asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria.



El secretario de Estado fue enfático al señalar que “tenemos que ser rigurosos y mantener las medidas, porque la Transición significa que muchas personas podrán recuperar sus puestos de trabajo. Solamente en la Región Metropolitana hay 34 mil locales que entregan comida, de los cuales 20 mil podrán operar en las 10 comunas que avanzaron a fase 2″.



Palacios destacó los puestos laborales que se recuperarán en Transición. “En el sector gastronomía, antes de que se iniciara la pandemia, se generaban 430 mil puestos de trabajo. Actualmente, hay solo 310 mil puestos de trabajo, es decir, se han perdido 120 mil puestos. Hemos estado peor, meses atrás llegamos a perder 85 mil, por lo tanto nos queda un gran trecho que recorrer”



“Lo que queremos es una transición rigurosa. Yo he notado en Max Picallo (presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía) una voluntad de aplicar rigurosamente los protocolos y mantenerlos en el tiempo. Lo que no puede pasar es que se vuelva chipe libre o una fiesta”, agregó.



Respecto a los protocolos entregados a los restaurantes, la autoridad gubernamental destacó la importancia de la “autofiscalización” y explicó que se facilitó “un formulario de trazabilidad, dedicado a restaurantes para que en caso de tener un cliente o funcionario enfermo de coronavirus, podamos hacer el seguimiento respectivo”, además de la entrega de “kits de sanitización”.



Posteriormente, Palacios fue consultado por la iniciativa de una renta básica universal para afrontar la pandemia, a lo cual aclaró: “No tenemos ningún tema tabú, pero con mesura y largo plazo, porque no queremos que se afecte el empleo. Durante estos 10 ó 14 meses de pandemia, hemos tenido que revisar herramientas que no habían estado sobre la mesa”.



“Hemos estado reuniéndonos con un montón de gremios, con Apyme, la Multigremial, Achiga, la Cámara Nacional de Comercio, Confedechtur y sabemos que ha sido difícil la pega para ellos por que representan a mucha gente que ha perdido sus empresas. Y estamos muy prontos a presentar un plan completo en esta materia”, cerró.