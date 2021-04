Palacios y renta básica universal: “No debemos tomar medidas apresuradas”

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) desestimase el requerimiento del Gobierno al tercer retiro, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, aseguró en TVN que en la oposición buscarán promulgar una renta básica universal que llegue a los $600 mil pesos “para que la gente no tenga que rascarse con sus propias uñas”.



El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió a dicha propuesta en declaraciones a Radio Universo, donde explicó que “los ministerios competentes han estudiado todas las propuestas que se plantean, pero insisto, hay que tomar decisiones considerando varios puntos de vista, no solamente porque suene bien un anuncio, significa que va a ser implementado o sostenible en el tiempo”.



“Nosotros debemos preocuparnos de una serie de factores, de la recuperación del empleo, de la recuperación de la inversión, del bienestar de las familias”, agregó.



“Cada uno plantea su idea, y cada uno cree que su idea es la mejor de todas, lo que nosotros tenemos que hacer, insisto, responsablemente, es revisar si esas medidas son aplicables, son sostenibles en el tiempo y si son buenas para el país”, complementó.



Palacios subrayó que “debemos llegar a las personas que necesitan un apoyo del Estado, porque ellas no la están pasando bien, muchos hemos perdido familiares, nuestro empleo, eso es una realidad, pero eso no significa que debemos tomar una medida apresurada o que no son sostenibles en el tiempo, hay que revisar cada medida en su mérito”.