Paloma Mami estrena videoclip de su nuevo single “Frenesí”

La candidata a constituyente por el Distrito 9 reafirmó en el programa que “Chile debe salirse de la ONU y dejar de vender el país. Es impresentable e inadmisible”. Por ello la periodista Mónica Rincón le consultó “¿Qué país se ha salido de la ONU?”, a lo que Navas respondió: “ehh, mira, no me acuerdo dónde leí, o sea, cuál país se salió de la ONU, que a raíz de eso me sentí inspirada, no, no tengo el dato ahora, pero tenemos que mirar el mundo como es, cíclico, que cambia”.