Pamela Díaz revela que durante 13 años no recibió la pensión alimenticia de sus hijos

Pamela Díaz reveló que durante 13 años ha sustentado sola a sus hijos luego de separarse del padre de ellos. “Durante trece años no recibí ni un peso”, manifestó en un encuentro que tuvo con la abogada Carmen Gloria Arroyo en Instagram.

La comunicadora tiene tres hijos, y dos de ellos son con el exfutbolista Manuel Neira.

El diálogo con “La Jueza” ocurrió en el marco del lanzamiento del libro “Y no vivieron felices para siempre”, donde la abogada y también rostro de TV, aborda distintas cuestiones legales sobre el divorcio.

En la ocasión, Pamela Díaz explicó que “no me han pagado nunca (la pensión alimenticia). Desde que me separé. Por primera vez me atreví con el tema de pensión de mis otros dos hijos. Nunca la había pedido, pero porque yo sentía que me iba bien y sentía que para qué iba a hacer atado”, explicó.

Y agregó: “Como yo pagaba todo y mandaba a mis hijos, hacía lo que quería. No necesitaba alguien que me estuviera molestando. Grave error. Durante trece años no recibí ni un peso”.

Sin embargo, contó que ahora sí fue a pedirla. De hecho, asistió a hacer el trámite de pensión de alimentos y dijo que le dio un poco de vergüenza: “Paso al mesón y me dan una hoja con un RUT y yo… igual te da como (cosa). ¿Por qué tengo que estar llegando a esta instancia? Si el hijo es de los dos po’”, contó Pamela.

