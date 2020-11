Pamela Jiles condicionó su candidatura presidencial a resultado de su pareja en elecciones a gobernador

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, adelantó nuevamente sus intenciones de postular eventualmente a la Presidencia, durante el acto realizado este viernes en la sede de la colectividad para presentar oficialmente a sus candidatos y candidatas para el cargo de gobernador regional.



Entre los postulantes al cargo en la Región Metropolitana, se encuentra Pablo Maltés, quien es pareja de la parlamentaria.



Por ello, la diputada del PH, quien en los últimos días ha tomado un rol protagónico en la discusión sobre un nuevo retiro de los fondos de pensiones, condicionó a dos factores una candidatura presidencial de cara a 2021 y llamó a la unidad del bloque opositor a la gestión de Sebastián Piñera.



La periodista reconoció que ya fue consultada por su partido sobre su disponibilidad a postular a la Presidencia, y señaló que si bien hoy no es candidata, podría serlo si es que los demás partidos de la oposición no actúan con unidad, y si su pareja no gana como gobernador.



“Si los políticos tradicionales y, sobre todo, de la oposición se siguen dando vueltas como ‘mojones en el agua’ voy a tener que ser candidata parece. Entonces estaría bueno que se estuvieran poniendo a hacer lo que les exige la gente, que es ganarle a la derecha en el próximo periodo. Si eso no pasa y si Pablo Maltés no es elegido gobernador, la “abuela” (en referencia a ella) entra en la presidencial”, sostuvo Jiles, en su particular estilo.