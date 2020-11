Pamela Jiles: si la crisis sanitaria empeora “tengo redactado el tercer retiro ya en mi mano”

La diputada del PH, Pamela Jiles, dijo este jueves que ante la posibilidad de que la situación sanitaria vuelva a empeorar como está ocurriendo en Europa, “por supuesto que habrá que hacer todo lo que podamos (…) yo tengo redactado el tercer retiro ya en mi mano, en una carpetita que la estoy tocando”.



En entrevista con Radio Universo, la parlamentaria, impulsora del proyecto del retiro del 10%, sostuvo que “si el Gobierno sigue como hasta ahora, la abuela tiene que evaluar con sus nietos, que son sus únicos consejeros políticos”.

Reiteró sus críticas al gobierno de Piñera y manifestó que se “se le puede acusar constitucionalmente por segunda vez y no hay nada que lo impida”.



Sobre los cuestionamientos que ha recibido el proyecto de retiro del 10% de la AFP, admitió que “es una pésima medida, que tiene efectivamente varios problemas, no solamente lo de las pensiones futuras, pero es la única alternativa que nos ha dejado un Gobierno que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de que está llevando a la gente a una situación de desesperación”.



“Yo no alego por los que me dicen que soy populista y la tracalada de adjetivos que me tiran. No digo que esta política sea populista, es de último recurso. El Parlamento ha hecho la única política pública que ha habido en pandemia universal, como tiene que ser en una situación de crisis, porque no había otro instrumento”, destacó.



Respecto a la responsabilidad que podría tener cuando los chilenos se queden sin fondos, indicó que “no soy la encargada de financiar, el encargado es el Estado y lo ha sido siempre. Si el Estado es renuente a su responsabilidad, nosotros no nos vamos a quedar mirando y lo que corresponde hoy es hacer lo que se ha hecho. ¿Que es una pésima medida? Por supuesto, no gasto un segundo en discutirlo”.