“Pandora Papers”: Ministro Ossa acusa “uso político electoral” de acusación constitucional contra Piñera

Luego que la oposición anunciara la tarde de este martes que presentará una acusación constitucional contra el Presidente Piñera por su vinculación con “Pandora Papers”, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, acusó que se está haciendo un “uso político electoral” del hecho.

“Nos parece que se está haciendo uso de una herramienta sumamente excepcional como es una acusación constitucional para fines electorales y políticos. Los antecedentes que aparecieron el día domingo en los denominados Pandora Papers, no añadieron nada que la opinión pública ya no conociera”, indicó.



Ossa se refirió a la ley de fideicomiso ciego, señalando que “fue el Presidente Piñera quien impulsó una forma distinta de tributación en lo que se denomina paraísos fiscales para efectos que tributen no solo cuando los recursos ingresan a Chile, pero nada de eso ha sido considerado”,



Agregó que “no ha sido considerado porque lo que buscan los diputados de oposición, es un punto político a pocas semanas de elecciones parlamentarias y presidenciales”.



Hizo también una crítica al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. “Yo le recuerdo que en 2017 era miembro de la comisión investigadora que analizó este tema y no asistió a ninguna sesión. Y cuando ninguna, es cero. Ni siquiera asistió a votar. Entonces que ahora vengamos a recordar una situación que era conocida por la opinión pública, para hacer uso político no habla bien de la clase política en definitiva”, aseguró.