Paris alertó a cinco comunas por aumento de contagios: “A ponerse las pilas”

El ministro de Salud, Enrique Paris, alertó a las comunas de Navidad (O’Higgins), Cañete (Bío Bío), Puerto Octay (Los Lagos) y Coyhaique (Aysén) por el alza de casos de Covid-19 pese al descenso de contagiantes a lo largo del país, que bajó de la barrera de los 7 mil después de 16 meses.



Durante el balance de la pandemia de este jueves, el secretario de Estado indicó que pese a las positivas cifras “no podemos dejar de preocuparnos”, advirtiendo que “Chile no es solo algunas regiones, Chile está compuesto por territorios y en esos territorios hay algunas comunas que nos preocupan profundamente”.



“Las voy a nombrar, porque espero que haya gente de esas comunas que nos estén escuchando”, indicó.



“La comuna de Navidad está en una situación que nos preocupa, que puede que retroceda si no se toman las medidas necesarias a nivel comunal, a nivel de la población, no solamente de las autoridades sanitarias”, detalló.



“La comuna de Cañete también muestra un retroceso muy importante y un avance en la cantidad de pacientes infectados. La comuna de Puerto Octay, muchas veces he hablado con la alcaldesa de Puerto Octay y, desgraciadamente, aquí quiero mandarle una nota de alerta porque su comuna muestra un aumento importante de casos”, añadió.



“Por último a pesar de que Aysén se ha comportado muy bien en el último tiempo, Coyhaique muestra un avance importante en el número de casos positivos, así que a ‘ponerse las pilas’ Navidad, Cañete, Puerto Octay y Coyhaique y obviamente seguir con el plan de vacunación que a nosotros nos interesa muchísimo”, sentenció.