Paris atribuye a fiestas navideñas el aumento en contagios y muertes por Covid-19

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al fuerte alza de contagios y fallecimientos por Covid-19 registrados en la última semana y dados a conocer en esta jornada.



El Minsal informó la existencia de 109 muertes asociadas a la pandemia y de una cifra de 3.022 nuevos casos de Covid positivo, una cifra que tiene explicación según el secretario de Estado, en atrasos administrativos y en exámenes producto de la Navidad.



“Tenemos que recalcar que aunque son cifras elevadas, tanto en el número total de casos como en el número de fallecidos, es un fenómeno que tiene una explicación por las fiestas de Navidad. Durante estas el Registro Civil no registró todos los fallecidos y además se hicieron menos exámenes de PCR, por lo tanto reportamos menos cantidad de casos”, explicó.



Asimismo, manifestó que al poder realizar una mayor cantidad de test de PCR, se detectó la cantidad de casos publicados este jueves, además de actualizar el registro de fallecidos que lleva el Registro Civil. No obstante, llamó también a la calma señalando que “el promedio de los últimos 11 días corresponde sólo a 41 personas por día”.



Respecto al Año Nuevo, Paris llamó a celebrar la fecha con “mesura, tranquilidad y con la menor cantidad posible de personas en el hogar”, además de llamar al uso de mascarilla, y a medidas como “el lavado de manos, distanciamiento físico, toque de queda y, principalmente, protejan a sus adultos mayores, a las personas que tienen enfermedades crónicas”.



“También hay una luz de esperanza con la vacuna, pero no hay que confiarse en ese aspecto. La vacuna completará al 80% de la población recién a fines de junio. Por lo tanto, mientras no lleguemos a esa cifra, tenemos que mantener las medidas de prevención en forma lo más estricta posible”, sentenció.