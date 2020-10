Paris: “Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón”

“Quiero sumarme a las palabras del fiscal regional de O’Higgins, don Emiliano Arias, quien dice en una entrevista en el diario La Tercera una cita de Francisco de Quevedo: ‘Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón’. Lo apoyo absolutamente”.

Con esa alusión, el ministro de Salud, Enrique Paris, inició este sábado el balance de la pandemia de Covid-19, atizando el conflicto en el que están enfrascadas las autoridades del Minsal y del Gobierno con el Ministerio Público, por el requerimiento de correos electrónicos e informaciones reservadas de la cartera en el marco de la investigación por la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel

Jadue, contra el ex titular de Salud, Jaime Mañalich, y el Presidente Sebastián Piñera ante su presunta responsabilidad en la muerte de personas de esa comuna a causa de un posible mal manejo de la pandemia.

Esta mañana, el fiscal Arias -quien está suspendido por un eventual delito de violación de secreto- arremetió contra el fiscal nacional, Jorge Abbott, en la citada entrevista, acusando que “el Ministerio Público ha devenido en una institución injusta, tiene un sistema sancionatorio en el cual yo no puedo reclamar ante nadie. En mi caso, Abbott es el juez, Abbott se juntó con el denunciante, Abbott conversaba con el denunciante, Abbott después de la investigación penal fue un testigo de cargo, un testigo en mi contra, Abbott fue el que me juzgó y me condenó y fue a pedir mi destitución”.

Consultado esta mañana, en el reporte diario, por su alusión a las palabras del fiscal Arias y su negativa a aportar los correos electrónicos a la investigación, Paris señaló que “yo cité una frase del fiscal Arias que apoyo”, descartando señalar si pensaba, también, que la fiscalía nacional ha devenido en una institución injusta.

Luego continuó: “Sobre el requerimiento del Ministerio Público, yo lo que dije es que el ministerio de Salud está llano a entregar toda la información que pida la Corte Suprema, lo que pasa es que la petición (inicial) de la fiscalía, o del juez, tenía fallas, no era correcta. Nosotros no estamos autorizados para entregar de inmediato información que es sensible para el Estado, para la seguridad el Estado, y también para proteger a nuestros pacientes”.

“Si la Corte Suprema indica que hay que entregar ciertas cifras y datos -afirmó- será entregada toda la información. Yo estoy llano a eso, pero no actúo como persona individual, represento a un ministerio”.