Paris durante la interpelación: “Si hubiésemos tomado en cuenta el cortocircuito ni siquiera habría luz”

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió con dureza algunas de las interrogantes planteadas la tarde de este martes por el diputado Miguel Crispi (RD), en el marco de la interpelación realizada en la Cámara de Diputados.

Uno de las preguntas se refirió al consejo de expertos que fue puesto en duda por organizaciones como el Colegio Médico, quien incluso sugirió que la actividad del consejo no existe, puesto que no existirían actas del mismo.



Paris defendió al organismo de la acusación de “consejo imaginario”, dicho por Crispi, y manifestó que hay al menos nueve personas que lo conforman, incluyendo al exministro de Salud, Álvaro Erazo. Este consejo se reuniría “todas las semanas”, y ayuda al ministerio a moldear las decisiones que luego se socializan con estamentos como la Mesa Social Covid-19.



“Ambas mesas elaboran documentos y opiniones que son llevadas a esta otra mesa, que al principio se reunía todos los días de lunes a domingo, con los dos subsecretarios y otros ministros, con el Presidente de la República y con el secretario general de Gobierno, y con expertos que usted ningunea”, espetó el secretario de Estado, quien incluso sostuvo que todas las sesiones de estos organismos aparecen luego en el Diario Oficial.



“Si usted lee el Diario Oficial, el oficio que yo firmo después de la reunión se publica al día siguiente, no hay nada oculto. Eso es lo que equivale al acta de las reuniones. Es muy fácil, leamos el Diario Oficial y ahí van a observar todo lo que acordamos en el punto de prensa”, argumentó Paris.



Asimismo, también tuvo palabras para las críticas en su contra por no atender a las recomendaciones y planes alternos diseñados por organismos como el Colegio Médico, señalando que si “no tomamos en consideración algunas opiniones, es porque la evaluación de nuestros expertos nos dice que no son convenientes”.



“Si nosotros hubiésemos tomado en cuenta el cortocircuito del cual tanto se habló ni siquiera habría luz eléctrica aquí y creo que obviamente nuestra estrategia sí funcionó. Tenemos 902 casos hoy día una caída enorme en la cantidad de camas UCI y una vacunación que ha sido exitosísima”, sostuvo con dureza el ministro, quien añadió que siempre el contacto ha sido permanente con otras sociedades médicas.



“También nosotros escuchamos a la ciencia y es por eso que me he reunido con las sociedades médicas, con la Academia de Medicina, con el Conacem y hemos tenido reuniones incluso con el Presidente y con dichas asociaciones. Nos reunimos permanentemente y escuchamos y pedimos la opinión de las sociedades científicas, como la sociedad chilena de infectología, la sociedad chilena de epidemiología y la de nefrología”.