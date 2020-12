Paris: “Me duele que en esta pandemia estemos hablando de plata”

El ministro de Salud, Enrique Paris, salió al paso de las críticas por parte del Colegio Médico, cuya presidenta Izkia Siches entregó una carta en La Moneda, con el fin de solicitar la intercesión del Presidente Piñera en el conflicto entre el gremio y el Gobierno por una eventual rebaja en las asignaciones.



El secretario de Estado fue categórico al declarar que “a mí realmente me duele, que en esta pandemia, donde mucha gente ha trabajado, estemos hablando de plata. Yo creo que no es el minuto”.



Ante el reclamo de la entidad gremial, el ministro explicó que si bien los sueldos del personal médico no se pueden disminuir por ley, sus asignaciones sí son variables, y manifestó que “el bono Covid sí se otorgó a los médicos de atención primaria, a todos los médicos de la Confusam, que negociaron de diferente manera a través de la mesa del sector público, y recibieron el bono covid, que es de 200 mil pesos”.



Asimismo, Paris sostuvo que el Minsal no participó en la discusión del bono Covid, sino que fue el Ministerio de Hacienda, y que estaba contemplado que los médicos que no pertenecieran a gremios como la Confusam, no estarían incluidos en tal negociación. “Obviamente los médicos que trabajan en los Hospitales están fuera de la Confusam, están en otro grupo, y no recibieron el bono Covid que es de 200 mil pesos”, indicó.



Posteriormente, el ministro volvió a referirse a la interpelación realizada por el Colmed al Presidente, sosteniendo que espera que Piñera no participe, ya que existe una mesa de trabajo en la materia. Sobre la polémica, además, Paris sostuvo que “la salud de los chilenos no debe pasar por temas de plata”.



“A mí me duele que se lleve a cabo esta discusión en este minuto, en el cual los mismos que nos critican dicen que los casos van aumentando, y se está hablando de 100 ó 200 mil pesos, que para una persona humilde puede ser mucho, mucha plata, pero yo creo que no es la forma de comunicar esto a la opinión pública”, sentenció.



El titular de Salud hizo un llamado a “estar todos unidos, tratando de combatir la pandemia”, ya que una vez que pase un eventual rebrote, probablemente habrá otro reconocimiento para el cuerpo médico, a pesar de su molestia.



“Hemos hecho reconocimientos, mucha gente dice no solamente queremos aplausos y estoy de acuerdo, pero la mesa del sector público negoció esto y desgraciadamente no hubo una participación del Colegio Médico en esa negociación y por el momento no está aprobado el bono covid de 200 mil pesos para el cuerpo médico”, puntualizó.